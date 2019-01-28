انت الان تتابع موضوع صاحب فصيلة دم o اكثر عرضة للوفاة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يحتوي الجسم البشري في الطبيعي على ما يقرب من 5 لترات من الدم والتي تختلف الخصائص الخاصة به بناء على البنية الأساسية الخاصة بكل جسم على حدي، ونظرا لوجود تلك الخصائص في الدم ظهر ما يعرف باسم فصائل الدم حيث يوجد 4 أنواع مختلفة من فصائل الدم، والتي من بينها فصيلة الدم O حيث تعد تلك الفصيلة من أشهر فصائل الدم من حيث الانتشار ويوجد منها النوع السالب والنوع الموجب مثل باقي فصائل الدم فكل منهم يوجد له نوع سالب وأخر موجب.

الصدمات تؤدى لوفاة أصحاب فصيلة الدم O

كشفت الكثير من الدراسات الحديثة التي عكف عليها كبار الباحثين والأطباء في اليابان على أن أصحاب فصيلة الدم O أكثر عرضة للوفاة عند التعرض للصدمات الشديدة عن أصحاب الفصائل الأخرى، فقد شارك في تلك التجربة الكثير من المواطنين، وقد بينت النسب الخاصة بتلك الأبحاث أن 28% من الناس من أصحاب فصيلة الدم O أكثر عرضة لوفاة بينما كانت نسبة تعرض الأشخاص الآخرين للوفاة من أصحاب فصائل الدم الأخرى هي 11% فقط.

كما أكد بعض الأطباء على أن من يحمل فصيلة الدم O أكثر عرضة لحدوث النزيف عن غيره من أصحاب فصائل الدم الأخرى، وتعد مشكلة فقدان الدم من بين المشاكل التي تؤدي إلى حدوث الوفاة خاصة في حالة التعرض إلى الصدمات الشديدة، كما أن أصحاب تلك الفصيلة يحتوى الدم الخاص بهم على مستوى أقل من عامل فون ويلبراند وهو من العوامل المسؤولة عن تخثر الدم وتجلطه في حالات النزيف.

أصحاب فصيلة الدم O وأمراض القلب

تشير بعض الدراسات الحديثة أن حاملي فصيلة الدم O من الأشخاص أقل عرضة إلى أمراض القلب، وق أكدت تلك الدراسات أن أصحاب فصائل الدم الأخرى أكثر عرضة إلى مشاكل القلب والسكتات القلبية عن أصحاب فصيلة الدم O، والسبب الرئيسي يرجع في قلة نسبة تعرض الدم إلى التخثر بالنسبة لأصحاب فصيلة الدم O بينما نجد أن نسبة ذلك العامل المؤثر في تخثر الدم زيادة بالنسبة لأصحاب فصائل الدم الأخرى لذا فهم الأكثر عرضة للمشاكل التي تحدث في القلب.

معلومات هامة عن فصيلة الدم O

أن فصيلة الدم O مثلها مثل باقي فصائل الدم ولكن تلك الفصيلة على وجه التحديد يوجد بها الكثير من المميزات والمواصفات الخاصة والتي من بينها ما يلي.

1- توجد فصيلة الدم O على شكل شقين الأول هو O+ والثاني هو O- وتعد الفصيلة الأولي هي الأكثر شهرة وانتشارا على مستوى العالم بينما تعد الفصيلة الثانية من الفصائل النادرة في الوجود.

2- فصيلة الدم O- يمكنها التبرع بالدم إلى جميع الفصائل الأخرى بينما فصيلة الدم O+ لا تتبرع بالدم إلا في الحالات الموجبة فقط وجميع الفصائل أيضا ولكن الموجب منها فقط.

3- تحتوي فصيلة الدم O- على نسبة كبيرة من الأجسام المضادة.

4- على أصحاب فصيلة الدم O التبرع بالدم من وقت إلى آخر.

5- بناء على الكثير من الدراسات الحديثة فإن أصحاب فصيلة الدم O هو الأقل عرضه إلى أمراض الدم والقلب والشرايين فإن الدم هنا لا يحتوي على نسبة كبيرة من عوامل التخثر.

6- من أشهر الصفات التي يتميز بها حاملي تلك الفصيلة هو سرعة الزيادة في الوزن مع الشعور بالإجهاد الشديد وقلة اليود في الدم.

7- كما يتعرض أصحاب فصيلة الدم O إلى الحموضة بشكل كبير عن أصحاب فصائل الدم الأخرى.

8- على أصحاب تلك الفصيلة تجنب التوتر الزائد مع ضرورة تناول المزيد من الوجبات الصحية وممارسة المزيد من الرياضات التي تساهم في نشاط الدورة الدموية.

التغذية المناسبة لأصحاب فصيلة الدم O

على أصحاب فصيلة الدم O تناول بعض الوجبات الصحية الهامة التي تزيد من تجنبهم للكثير من الأمراض ومن بين تلك الوجبات ما يلي.

1- تناول البروتينات مع الإكثار من الأسماك ولحم الضأن ولحم الغزلان أيضا مع الابتعاد عن السلمون المدخن فقد يتسبب في ضرر عليهم.

2- تناول كميات مناسبة من البقوليات من الفول والبازلاء مع الابتعاد عن الفاصوليا.

3- عدم الإكثار في الأطعمة الدسمة خاصة الحليب ومشتقاته وعدم تناول كميات كبيرة من البيض فتلك الأشياء قد تتسبب في حدوث مشلكل صحية لأصحاب فصيلة الدم O.

4- تناول البطاطا الحلوة والخرشوف واللفت والابتعاد عن الكثير من الأطعمة الأخرى من بينها الذروة الباذنجان والبطاطس.

5- تناول كميات من الفلفل الأحمر الحلو وتناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم مع تناول العصائر الطبيعية بدون سكر أو بكميات قليلة من السكر، تجنب تناول المنبهات وتناول المشروبات العشبية البديلة.

6- تناول الزيوت الهامة والمفيدة بالنسبة للصحة مع ضرورة تجنب تناول زيت الفول السوداني لضررها على الصحة.

7- تناول الفواكه مثل الجريب فروت والخوخ والتين والابتعاد عن فواكه معينة أو التقليل منها والتي من بينها البطيخ والبرتقال والفراولة.

8- تناول الوجبات الصحية على مدار اليوم وممارسة المزيد من التمارين الرياضية فهي من الأشياء المفيدة للصحة بشكل عام.