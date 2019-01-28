انت الان تتابع موضوع هل رائحة الفم الكريهة من علامات السحر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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السحر نوع من أنواع الشر التي تؤثر في النفس والجسم وهو عبارة عن عمل يتم إنجازه من قبل شخص للآخرين بالتقرب من الجن أو الشيطان ويرقى من خلال الأمر ببعض الكلمات التي تؤثر على الشخص أو هو تلك العزائم التي تؤثر بشكل مباشر في القلوب، وتضعف من قوة الشخص المسحور وتؤثر بشكل كبير على حياته من النظرة إلى المستقبل أو الزواج وغيرها من الأشياء التي يتم السحر عليها لشخص ما بعينه.

السحر ورائحة الفم الكريهة

يوجد الكثير من الأنواع من السحر والتي يتم العمل بها من قبل الكثير من السحرة اليوم، من بينها السحر المائي والناري والمشموم والمعقود، ومن بين أنواع السحر المشهورة هو سحر المأكل والمشرب وهو أن يتم وضع السحر في الطعام أو الشراب الخاص بالشخص المسحور، ويعد من بين أسوأ أنواع السحر حيث يؤثر تأثير مباشر على الجسم وتظهر على المصاب بالسحر الكثير من الأعراض والتي من أهمها خروج الرائحة الكريهة من الفم خاصة في حالات السحر المأكل والمشرب.

إذا تعد رائحة الفم الكريهة من بين أهم الأعراض التي تشير وبقوة إلى إصابة الشخص بالسحر، ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار أن تلك المشكلة من الوارد أن تكون نتيجة التعرض إلى مرض ما أدى إلى تغير رائحة الفم، لذا لابد أولا من الكشف الطبي للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية تذكر ومن ثم البحث عن الطرق التي تتخلص من خلالها من السحر بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

طريقة التخلص من السحر في المنزل

من الممكن معالجة المسحور في المنزل من خلال الرقية الشرعية على أن يقوم الشخص بقراءة الرقية الشرعية داخل المنزل بصوت عالي ومسموع في جميع الأركان، ولابد وأن يسمع كل السكان في المنزل تلك الرقية على أن يتم البحث في المنزل عن ذلك السحر بهدف معرفة النوع ومن ثم إبطال المفعول ومن الممكن الاستعانة ببعض المشايخ أو أهل الدين للتأكد من الطريقة الصحيحة في إبطال مفعول السحر وبالطبع سماع سورة البقرة يوميا في المنزل من الأمور الهامة في إبطال السحر.

والسحر من الأمور المحرمة والمكروهة في الدين وقد وردت الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحرم بها السحر وكذلك الآيات القرآنية التي حث بها الله الناس على البعد عن تلك الأعمال السيئة.

أسباب التعرض إلى رائحة الفم الكريهة

قد يتعرض الإنسان إلى رائحة الفم الكريهة نتيجة الإصابة بالكثير من المشاكل الصحية والتي من بينها ما يلي.

1- التعرض إلى واحد من أمراض الجهاز الهضمي والتي تخص أمراض الكبد أو الانتفاخ.

2- التعرض إلى واحد من الأمراض المزمنة والتي من بينها مرض السكر الذي يتسبب في الرائحة الكريهة في الفم.

3- أن يكون الشخص من مصابي التهابات الكلى أو أمراض الدم.

4- كما أن التدخين له دور كبير في إصابة الشخص برائحة الفم الكريهة.

5- عدم غسل الأسنان يوميا والمحافظة على نظافتها من الأشياء التي تؤدي إلى نمو وتكاثر البكتريا في الفم ومن ثم ظهور الرائحة الكريهة مع الوقت.

طرق طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

يوجد الكثير من الطرق التي من الممكن من خلالها التخلص من رائحة الفم الكريهة والتي من بينها ما يلي.

1- المحافظة الجيدة على نظافة وصحة الأسنان والفم بشكل عام من خلال نظافة الأسنان يوميا مع زيادة الطبيب المعالج في حالة تعرض اللثة إلى المشاكل أو تجويف الفم حتى لا يحدث نمو البكتيريا في الفم ومن ثم زيادة الرائحة الكريهة.

2- اللجوء إلى الغسول الفموي الذي ينصحك به طبيب الأسنان فتلك النوعية من الأدوية الطبية لها دور كبير في القضاء على رائحة الفم الكريهة كما يعمل على معادلة المواد الكيميائية التي توجد في الفم.

3- تنظيف اللسان حيث يوجد اليوم في الصيدليات أدوات خاصة بتنظيف اللسان من الطعام الذي يعلق به والذي يتسبب في حدوث تلك الرائحة الكريهة في الفم.

4- في حالة وجود مشكلة ما في الأسنان من الخراج أو بعض المشاكل الأخرى على المريض أن يبادر بمعالجتها على الفور من خلال الرجوع إلى الطبيب المختص.

5- وعلى من يعاني من مشاكل الجهاز الهضمي والتي تعد من المسببات الرئيسية في حدوث الرائحة الكريهة في الفم عليه حل تلك المشكلة وتناول الأدوية مع المحافظة على الفم واللثة أيضا.

أعشاب تخلصك من رائحة الفم الكريهة

يوجد بعض الأعشاب التي من الممكن من خلالها التخلص من رائحة الفم الكريهة والتي من بينها ما يلي.

1- النعناع من الخضروات الورقية التي لها رائحة مميزة وتساهم في تغيير رائحة الفم إلى الأفضل، ومن الممكن القضاء نهائيا على تلك المشكلة من خلال شاي النعناع المغلي مرتين في اليوم.

2- الشاي الأخضر أيضا من المشروبات التي تحافظ على رائحة الفم على أن يتم المداومة على تناوله بشكل يومي.

3- البقدونس وعصير البقدونس من الوصفات الطبيعية التي استخدمت منذ القدم وحتى اليوم في التخلص من رائحة الفم الكريهة.