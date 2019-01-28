انت الان تتابع موضوع هل مزيل العرق يسبب ألم تحت الإبط والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تمثل رائحة العرق واحدة من أخطر المشاكل وأكثرها إزعاجا للعديد من الأفراد، كما يتعرض لها كل من الرجال والنساء، فهي مشكلة رائحة العرق الكريهة، وتمثل رائحة سيئة جدا، بالإضافة إلى أنها تمثل إزعاج للعديد من الأشخاص مما يسبب لهم الإحراج بشكل مستمر، كما أن مشكلة رائحة العرق الكريهة قد تتنوع أسبابها، فربما بسبب نمو البكتريا الضارة في أماكن بالجسم أو بسبب العوامل الوراثية، وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من المزيلات الخاصة بالعرق، ولكن أثبتت أحدث الدراسات العلمية في هذا المجال أن أغلب تلك المزيلات قد تتسبب في آلام أسفل الابط، وسوف نتعرف على هذا الأمر بشكل أفضل من خلال هذا المقال.

حقائق عن العرق

يمثل العرق وظيفة من وظائف الجسم، وهي الوظيفة الطبيعية التي بدورها تحافظ على التوازن في الجسم

إذا كان الشخص قليل التعرق فهو يتعرض لمختلف المشاكل الجسدية

هناك بعض الأساليب في حياة الإنسان إذا تغيرت يمكن أن يخف التعرق والرائحة الكريهة

أضرار مزيل العرق

أثبتت العديد من الدراسات الأخيرة أن ظهور التكتلات أسفل الأبطين واحد من المشاكل التي تعاني منها أغلب السيدات، وبالأخص لأنها تتشابه مع أعراض أورام الثدي، وقد أجابت العديد من أخصائيات الأورام على تلك الأسئلة وأكدوا أن السبب ربما أن يكون نتيجة استخدام بعض أنواع مزيل العرق.

فأكدت تلك الدراسات العلمية أن استخدام مزيل العرق قد ينتج عنها أضرار كبيرة، ومن تلك الأضرار احتباس الإفرازات العرقية لتلك المنطقة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ظهور التكتلات الصغيرة، وأكدت الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر أن هناك طرق عديدة للوقاية من تلك الأعراض ويكون أفضل تلك الطرق هو استخدام أفضل الأنواع من مزيلات العرق، والتي يكون عليها كلمة “ضد التعرق”.

أسباب آلام تحت الإبط

هناك العديد من الأسباب التي ربما بسببها قد تشعرين بألم في المنطقة الأسفل الإبط، وربما لا يكون منها استخدام مزيل العرق، حيث من أهم تلك الأسباب:

الإصابة بالشد العضلي

ويحدث هذا الأمر عندما يتعرض كل من عضلات الذراع والصدر إلى الالتهاب والشد، أو بسبب رفع الأثقال أو ممارسة الرياضات الثقيلة، فهذا الأمر يؤدي إلى الشعور بالألم تحت الإبط.

الذبحة الصدرية

وهي أيضا من الأمور التي تسبب آلام تحت الإبطين، حيث يحدث الأمر بسبب قلة الدم المتدفق أو الحامل للأوكسجين للقلب، مما ينتج عنه نقص الترويه مما يسبب ذبحة صدرية.

العدوى الفطرية

ايضا قد تكون سبب في الآلام أسفل الإبطين، حيث تكون مصحوب ببعض الفطريات، وينتج عنها الإصابة بالخراج، وتلك العدوى تبدأ بتكتلات صغيرة وتبدأ في الزيادة حتى تصبح خراج، وربما بسببها لا يستطيع الإنسان أن يحرك أي من يده، كما أنه من الأمور التي تسبب تلك الآلام هو الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى تورم الثدي أو التهابات حلمات الصدر، وبالتالي ففي تلك الحالات ينصح بالذهاب للطبيب بشكل مباشر.

طرق طبيعية لمنع رائحة العرق تحت الإبط

وبما أن أغلب مزيلات العرق أصبح مشكوك في أمرها، فدعونا اليوم نتعرف على الطرق الطبيعية والخلطات الصحية التي من خلالها يمكننا أن نمنع رائحة العرق بأبسط الخطوات، ومن تلك الوصفات:

صودا الخبز

حيث تعمل تلك الوصفة كواحدة من أفضل المواد التي تساعد في منع التعرق وتعمل كمزيل لرائحة العرق، ويتم تحضيرها من خلال:

المكونات

ملعقة كبيرة من صودا الخبز

كمية وفيرة من المياه حسب الحاجة

نوع من أنواع الزيوت العطرية

طريقة التحضير

يتم خلط صودا الخبز مع كمية وفيرة من الماء، والانتظار حتى نحصل على خليط متماسك

يتم وضع نقاط قليلة من الزيت العطري المناسب

يتم وضع الخليط في المناطق التي تتعرض للتعرق بشكل كبير

وصفة خل التفاح

وتمثل تلك الوصفة واحدة من الوسائل التي من خلالها يمكننا أن نحد من التعرق، وذلك من خلال وضعه بشكل مباشر على المنطقة التي تتعرق بصورة كبيرة، كما يمكن أن يتم تناوله في العصائر، حيث له دور كبير في موازنة مستوى بعض الأملاح في الجسم، كما يمكن أن يتم وضعه على المنطقة التي تتعرض للتعرق ويتم تركها طوال الليل.

وصفة عصير الطماطم

وهي الوصفة التي من خلالها يمكننا أن نتخلص من التعرق، وذلك حيث أن الطماطم بها العديد من مضادات الأكسدة، حيث يتم وضع عصير الطماطم على المناطق التي تتعرض للتعرق ويتم تركها لمدة ربع ساعة ثم يتم غسلها بشكل مباشر.

وصفة الشاي الأسود

وتمثل تلك الوصفة أيضا مضاد طبيعي للتعرق، وذلك لما يحتوي عليه الشاي الأسود من حمض التانيك، كما أنه يعمل على التخلص من البكتيريا التي تتسبب الروائح الكريهة، ويكون الأمر من خلال جلب كيسين من الشاي وأربعة أكواب ماء، فيتم تحضير الشاي مع الماء ويترك حتى يبرد، ثم يتم وضعه على المناطق التي تتعرض للتعرق بصورة كبيرة.