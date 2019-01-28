شكرا لقرائتكم خبر عن إسعافات أولية لإنقاذ مرضى الربو من الأزمات المفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الربو من المشاكل الشائعة التى يتعرض لها الكثيرون وهو من الحالات التى تضيق فيها المسالك الهوائية وتتورم مما يسبب ضيق فى التنفس والسعال المستمر، لذلك يتعرضون مرضى الربو للازمات المستمرة فى أى وقت ومكان فبمجرد التعرض لاستنشاق مواد كيميائية يزيد السعال والاختناق.

لذلك يقدم الخليج 365 خطوات لإنقاذ مرضى الربو عند التعرض لأزمة الاختناق وفقا لما ذكره موقع everydayhealth



الربو

1:عندما يتعرض المريض للاختناق ساعده على الجلوس فورا وعدم بذل أى مجهود وأطلب منه أن يتنفس من الأنف، فذلك يساعد على تدفئة الهواء للرئة.

2:ساعده فى استخدام جهاز الاستنشاق بشكل صحيح للحصول على الدواء من خلال الجهاز وتوصيله للرئة.

3: يجب أن تبعد المريض عن الاماكن التى تنتشر فيه مسببات الحساسية مثل الروائح النفاذة أو المواد الكيميائية.



مرضى الربو

4:انصح المريض بعدم الانفعال أو التعرض للتوتر والقلق اثناء نوبة الربو حتى لا تزيد الازمة ويختنق.

5: بعد استخدام جهاز الاستنشاق وتناول الأدوية ، قدم للمريض سوائل دافئة مثل الينسون والنعناع، ليساعد على تهدئة السعال والحد من الاختناق.

6:إذا زادت الاعراض ولم يتحسن المريض يجب الاتصال بسيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى فورا.