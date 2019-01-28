فوائد فيتامين هـ للشعر

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يشتهر فيتامين هـ بخصائصه المضادة للأكسدة التي تساعد على تقليل ضرر الجذور الحرة وحماية خلايا الجسم، وعلى الرغم من أنه يمكنك العثور عليها بسهولة ، فإن العديد من الشركات تضيف فيتامين هـ إلى منتجات التجميل الخاصة بها، ولسبب وجيه تم استخدام فيتامين هـ في الأمراض الجلدية منذ الخمسينات، من القرن الماضي للمساعدة في حماية البشرة من الشيخوخة والالتهابات وأضرار أشعة الشمس، ومضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون أمر حيوي للحفاظ على صحة الجلد ونظام المناعة القوي، وفي الآونة الأخيرة ، تم الترحيب بالفيتامين هـ باعتباره علاجًا شاملًا لتحويل الشعر المتجعد والمتضرر وغير القابل للإدارة إلى خصل براقة ولامعة .

فيتامين هـ ودوره في العناية بالشعر

تشير الأبحاث المبكرة إلى أن فيتامين هـ يمكن أن يساعد في تحسين فروة الرأس العامة وصحة الشعر، وهناك حاجة لمزيد من الدراسات لفهم فوائدها الحقيقية، حيث يعتبر فيتامين هـ مهم للشعر بشكل خاص، حيث أنه :

1- يمنع تساقط الشعر

وجدت تجربة صغيرة من عام 2010 أن مكملات فيتامين هـ تحسن نمو الشعر لدى الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشعر، ويعتقد أن خصائص الفيتامينات المضادة للأكسدة ساعدت في تقليل الإجهاد التأكسدي في فروة الرأس، وقد تم ربط الإجهاد التأكسدي مع تساقط الشعر .

2- تحسين فروة الرأس

قد يزيد فيتامين هـ من تدفق الدم ، والذي يقال إنه يحسن صحة الشعر، ووجد باحثون في دراسة أجريت عام 1999 أن الجرعات العالية من فيتامين هـ زادت من تدفق الدم إلى العيون لدى المصابين بالنوع الأول من داء السكري، ووجدت دراسة منفصلة عام 2001 أن زيادة تدفق الدم شجعت نمو الشعر وزادت من بصيلات الشعر وحجمه في الفئران، ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان فيتامين هـ يؤثر بشكل مباشر على إمدادات الدم إلى فروة الرأس أم لا .

3- توازن إنتاج الزيت

فيتامين هـ مهم لخلق حاجز واقي على سطح الجلد، وهذا الحاجز يساعد على ضبط الرطوبة، ويمكن أن تكون البشرة الجافة والمتهيجة علامة على نقص فيتامين هـ، وعلى الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان فيتامين هـ الموضعي يمكن أن يوازن إنتاج زيت فروة الرأس ، فإن الزيوت التي تحتوي على فيتامين هـ مثل زيت الأفوكادو، قد تساعد في ترطيب فروة الرأس .

4- يعمل على لمعان الشعر

يمكن أن يبدو الشعر باهتًا وجافًا عندما يتضرر، وعندما تتم إزالة الطبقة الدهنية الواقية الموجودة على الجزء الخارجي من بشرة الشعر ، فإنها تفقد بريقها وتصبح من الصعب إدارتها أو أسلوبها وفقًا لأكاديمية الأمراض الجلدية، ويمكن للزيوت الغنية بفيتامين هـ المساعدة في استبدال هذه الطبقة الواقية وإعادة لمعانها، ويساعد الزيت بشكل عام على امتصاص الرطوبة وتقليل الكسر وحماية الشعر من التلف .

5- الحصول على بشرة صحية

فيتامين هـ ضروري للبشرة الصحية، وهذا يشمل فروة رأسك، ويرتبط ضعف صحة فروة الرأس بنوعية الشعر الباهتة، وفيتامين هـ يدعم فروة الرأس ويعطي شعرك قاعدة قوية للنمو من خلال الحد من الإجهاد التأكسدي، والحفاظ على طبقة الدهون الواقية .

كيفية استخدام فيتامين هـ للشعر

الخبر السار هو أن فيتامين هـ من السهل الحصول علية في نظام غذائي متوازن، ففي الواقع ، إن نقص فيتامين هـ نادر للغاية ، لأن معظم الناس يحصلون على كميات كافية طوال اليوم من الأطعمة الكاملة والمغذية، ولكن إذا كنت ترغب في استهداف شعرك على وجه التحديد ، يمكن أيضًا استخدام فيتامين هـ بشكل موضعي باستخدام شامبو أو بلسم أو قناع أو زيت .

أيضا ما تأكله مهم لصحة الشعر، ويمكن أن يؤثر نقص السعرات الحرارية أو البروتين أو المغذيات الدقيقة مثل فيتامين هـ على نمو شعرك وبنيته وفقدانه، فالمكسرات ، والخضر الورقية ، وزيت الزيتون ، وزيت عباد الشمس هي بعض من أغنى مصادر فيتامين هـ، كما أنها توجد في اللحوم والأطعمة المدعمة مثل حبوب الإفطار .

المكملات الغذائية لفيتامين هـ

على الرغم من أن المكملات متوفرة بسهولة ، إلا أنها ليست ضرورية، ومعظم الناس يحصلون على ما يكفي من فيتامين هـ، من خلال النظام الغذائي وحده، وحتى أن بعض الأبحاث تشير إلى أن الناس يستفيدون أكثر من فيتامين هـ، عندما يحصلون عليه من خلال الأطعمة الكاملة بدلاً من المكملات الغذائية، والمكملات الغذائية يمكن أن تضعك في خطر الحصول على كمية كبيرة من فيتامين هـ ، والتي يمكن أن تكون خطيرة، ويجب عليك دائما التحدث الطبيب الخاص بك قبل البدء في أخذ مكملات غذائية .

زيت فيتامين هـ

تحتوي معظم زيوت الفيتامين هـ على زيت ناقل لتخفيف الزيت وتساعد على منع تهيج الجلد، وإذا كنت تريد استخدام زيت فيتامين هـ النقي ، تأكد من تخفيف الزيت بشكل صحيح قبل الاستخدام، ومع ذلك ، فغالباً ما تكون زيوت الفيتامين هـ باهظة الثمن ويمكن أن يكون من الصعب الحصول عليها، فهي عادة ما تكون سميكة و تتأكسد بسرعة عند تعرضها للهواء، وللحصول على أقصى استفادة من الزيوت الغنية بفيتامين هـ يجب أن :

1- يتم تدليكها على فروة الرأس .

2- تمشيط الشعر بلطف مع مشط واسع الأسنان .

3- دع الزيت على شعرك لمدة 15 دقيقة على الأقل .

4- عند الانتهاء ، اغسل الزيت من شعرك باستخدام الشامبو العادي .