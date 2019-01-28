شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحمى التدين الشباب من تعاطى المخدرات؟ دكتور عبد الرحمن حماد يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر إدمان المخدرات من أكثر العادات الخطيرة التى يخشى الآباء على أبنائهم منها، غير أنهم يغفلون فى كثير من الأحيان الحديث مع أبنائهم عن المخدرات وخطورتها، كما يغفلون تنمية الوازع الدينى لديهم، الذى ربما يكون أحد أهم الضمانات لعدم تعاطى الأبناء للمخدرات فى مرحلة المراهقة، وهو ما يؤكده الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير مركز إنسايت للصحة النفسية وطب الإدمان، والمدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

الاكتئاب والتدين

وأوضح الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير مركز إنسايت للصحة النفسية وطب الإدمان، أن التدين وممارسة الشعائر الدينية فى الصغر وأثناء مرحلة المراهقة قد تقلل من فرص تعاطى المخدرات والإدمان والتدخين، بالإضافة إلى الوقاية من مرض الاكتئاب، مشيرًا إلى أن دراسة حديثة نشرتها مدرسة تشان للصحة العامة - جامعة هارفارد، أكدت ذلك.

وأكد الدكتور عبد الرحمن حماد، أن الباحثين فى الدارسة تابعوا النمو الذهنى والجسدى لـ5 آلاف طفل ومراهق فى الفئة العمرية من 8 سنين الى 14 عامًا حتى بلوغهم سن 20 سنة، ووجد الباحثون أن مستوى السعادة عند الأطفال والمراهقين الذين يمارسون الشعائر الدينية ولو لمرة واحدة فى الأسبوع أعلى بنسبة 18% فى المرحلة ما بين "23 - 30" سنة، من نظرائهم الذين لم يقوموا بأداء هذه الشعائر، كما وجد الباحثون، أن هؤلاء الأطفال والمراهقين أكثر مشاركة فى الأعمال التطوعية من نظرائهم الذين لا يؤدون الشعائر الدينية بنسبة 29%‏، وأقل احتمالًا لتعاطى المخدرات بنسبة 33% من نظرائهم الذين لا يؤدون هذه الشعائر.



انفوجراف يوضح الفوائد النفسية والصحية للتدين منذ الصغر

التدين والوقاية من الاكتئاب والإدمان

وأضاف الدكتور عبد الرحمن حماد، أن الدراسة أثبتت أيضًا أن الأطفال والمراهقين الذين يؤدون هذه الشعائر بشكل يومى، تقل لديهم احتمالية بدء ممارسة الجنس فى سن مبكرة بنسبة 30% عن نظرائهم الذين لا يمارسون هذه الشعائر، كما أنهم أقل عرضة للإصابة بالعدوى المنقولة جنسياً بنسبة 40% من نظرائهم اللذين لا يودون هذه الشعائر، وذلك عند بلوغهم المرحلة العمرية ما بين 23 إلى 30 سنة، مشيرًا إلى أن أحد المشاركين فى الدراسة، أكد أن المراهقين الذين يحملون معتقدات دينية بالفعل، قد تحميهم هذه المعتقدات من مخاطر المراهقة، مثل الاكتئاب وتعاطى المخدرات وبعض السلوكيات الخطرة.



انفوجراف يوضح سبب انتكاسات المتعافين من الإدمان

انتكاسه المدمنين

وأكد الدكتور عبد الرحمن حماد، أن المتعافين من الإدمان عند محافظتهم على بعض الشعائر الدينية أو تدينهم، قد يساعدهم ذلك على استمرار تعافيهم وتحسن انتاجيتهم، قائلاً "الكثير من الانتكاسات التى تحدث للمتعافين تحدث بسب انتكاسات أخلاقية فى الأساس أو ممارسة الجنس بشكل غير مشروع".

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