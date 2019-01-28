كيفية تعليم طفلك استعمال الحمام في أسبوع

ابنك لن يرتدي الحفاضات إلى الأبد، وقريباً سيبدأ في استخدام الحمام، لذا سنوضح لك فيما يلي بعض الطرق التي من شأنها أن تسريع هذا الأمر.

جعل الطفل يشعر بالراحة

تأكدي من أن لديك التجهيزات اللازمة ليُقبل طفلك على استخدام الحمام، إذ إن أغلب الأطفال يخافون من استخدام المرحاض الأبيض الكبير ظناً منهم بأنهم سيسقطون فيه، ما يجعلهم متوترين عند التبول. ستحتاجين إلى كرسي "لطيف" للقدم ليشعر طفلك بالاستقرار.

المحاولة المتكررة

تخلصي من خوف طفلك من الجلوس على كرسي الحمام شبأخذه مرات عدة إلى الحمام "كل ساعة"، وجعله يجلس على الكرسي، ليتعوَّد على استخدامه، ويتخلص من خوفه منه. من المهم أن تبقي ملتزمة بذلك، وتعطي طفلك كثيراً من الفرص حتى يستخدم الحمام بشكل طبيعي.

التحفيز بالحلويات

قدمي لطفلك في كل مرة يذهب فيها إلى الحمام قطعة حلوة صغيرة لتحفيزه على استخدام الحمام.

تشغيل الصنبور

إذا فشلت كل الطرق السابقة، فحاولي مجدداً وهذه المرة عن طريق فتح ماء الحوض المجاور لطفلك، فصوت تدفق الماء يساعده على التبول.

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