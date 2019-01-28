شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن النوم لأيام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم.. اثنين..ثلاثية.. أربعة.. هل تصدق أيه القاريء أن هناك بعض الأشخاص لا يستطيعون النوم لفترات طويلة جدا، وبالطبع هذا يؤثر بشكل سلبي علي حياة الفرد الصحية علي المدي البعيد، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لموقع " everydayhealth".

ماذا يحدث لك عندما لا تنام لأيام؟..سؤال يجب التعرف علي إجابته الصحيحة، وفقا للتقرير، الذي أكد أن عدم الحصول على ما يكفي من النوم يضعف تركيزك، ويجعلك غير قادر علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وقد يصل الأمر للموت.

وأكد التقرير أن النوم له العديد من الأهمية فجسم الإنسان ومخه لا يكتمل بدون النوم الجيد والنظام الغذائي الجيد والصحي، وعند حدوث أي اضطراب في أي منهم يضر المخ والتركيز، كما أنه يزيد من نسبة الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكر.

أكد التقرير إلي أن عدم النوم لمدة يوم كامل يتسبب في عدم التركيز ووقوف المخ عن التفكير الجيد، كما أن عدم النوم لمدة يوم نصف يتسبب في التأثير السلبي علي الصحة عامة قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وتتأثير الهرمونات بشكل سلبي.

وأخيرا أوضح التقرير أن عدم النوم لمدة يومين متتاليين فى حدوث فصل للجسم، وشبه التقرير ما يحدث بانقطاع الطيار الكهربائي ما يتسبب في شعور الشخص بالرغبة الملحة علي النوم لكي يصبح واعيا.