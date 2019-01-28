رجيم المعلقة الوسط لحرق الدهون ونحت الجسم

تمكنت الدانماركية ماتيلد بروبيرغ من ابتكار طريقة جديدة لخسارة الوزن والحفاظ على الرشاقة وحرق الدهون بفعالية. وأطلقت على تلك الطريقة اسم "رجيم الملعقة الوسط". وقد ساعدها على خسارة 64 كيلوغراماً أي أكثر من نصف وزنها.

رجيم الملعقة الوسط لنحت الجسم

تمكنت ماتيلد من استعادة رشاقتها في عامين تقريباً بعدما وصل وزنها إلى أكثر من 121 كيلوغراماً. ولهذا اتبعت "رجيم الملعقة الوسط" أو ملعقة القهوة حتى وصل وزنها إلى 57 كيلوغراماً فقط. وهكذا تحولت إلى عارضة للملابس الرياضية.

فإذا أردت تطبيق هذا الرجيم كل ما عليك القيام به هو قياس كمية الطعام بواسطة الملعقة الوسط أو التي تستخدم لتحضير القهوة. وعن ذلك قالت ماتيلد لصحيفة "دايلي مايل": "في البدء كنت أحدد كميات الطعام بواسطة قبضة يدي. وهذا منعني من تناول كميات كبيرة منه". وأضافت: "كذلك بدأت أتناول الطعام بالمعلقة الوسط بدلاً من ملعقة الطعام. ولهذا اعتدت الأكل باعتدال وأصبحت أشعر بالشبع في وقت قصير".

كما أشارت إلى أنها توقفت عن تناول الأطعمة الضارة مثل رقائق البطاطا والسكاكر والحلويات والخبز والمعجنات. وقد اكتسبت بعد ذلك 11 كيلوغراماً من العضلات وأصبحت تحرص على عدم تناول أكثر من 1000 سعرة حرارية يومياً. وباتت تقدم النصائح لمتابعي حسابها على "إنستغرام" والذين يبلغ عددهم أكثر من 74 ألفاً.

فإذا أردت اتباع هذا الرجيم الأفضل ألا تفعلي ذلك لمدة طويلة ومن المهم أن يتزامن ذلك مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وبعد انتهاء مدة الرجيم عليك اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن والتوقف عن تناول الأطعمة الضارة والدسمة وتلك الغنية بالدهون والسكّر. وهكذا يمكنك خسارة الوزن وحرق الدهون والحفاظ على رشاقتك لمدة طويلة.







