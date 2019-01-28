شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريدى معرفته عن علاج النمش مع مركز الدكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد "النمش" من المشاكل الجلدية المنتشرة بشكل كبير، التى تسبب الكثير من الحرج للمرأة خاصةً، وذلك من خلال ظهور بقع صغيرة مستوية أو بنية فاتحة اللون على الجلد مما يؤثر على جمال الوجه، ويزداد النمش مع التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس، وفيما يلى يقدم مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، كافة المعلومات عن "النمش"، وأسبابه وكيفية علاجه، كما يوضح الوسائل الحديثة التى يعتمد عليها فى العلاج من أجل منع ظهور النمش مرة أخرى فى الوجه.

س: ما هو التعريف العلمى لـ"النمش"؟

مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر: النمش هو بقع لونها بنى تظهر على الجلد، نتيجة زيادة صبغة (الميلانين) فى الجلد، ويعود سبب ظهور النمش لأسباب وراثية ويظهر نتيجة التعرض للشمس.

س: هل يجب إزالة "النمش" من الوجه؟

مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر: إهمال وجود علامات النمش يؤدى لزيادتها، لأنها تنتج عن زيادة مادة الميلانين فى البشرة وتجمعها فى أحد الأماكن، وبالتالى يجب علاجه وإزالته.

س: ما هى الوسائل التى يمكن من خلالها علاج النمش وإزالته؟

مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر: يتم علاج النمش من خلال تكسير الصبغة الموجودة داخل الجلد باستخدام جهاز الليزر، حيث يتم إزالة النمش والصبغات، أو من خلال التقشير الكيميائى، ويتوقف هذا الأمر على حسب كل حالة، ومدى تواجد الصبغة، فكلما كانت الصبغة المسئولة عن ظهور النمش غير منتشرة بشكل كبير وسطحية، كان الموضوع أسهل فى العلاج.

س: كيف يتم إزالة النمش باستخدام الليزر؟

مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل: يعد الليزر من الوسائل الحديثة التى يمكن من خلالها علاج النمش بكل سهولة، ويتم علاج النمش بالليزر من خلال توجيه نبضات من الليزر نحو النمش مما يزيل الصبغة تماماً، ويحصل المريض على نتيجة مُرضية خلال جلسة إلى ثلاثة جلسات حسب نوع النمش ومدى انتشار الصبغة داخل الجلد، ويعد علاج النمش من خلال الليزر آمن ولا يسبب أضرار جانبية.



إنفوجراف معلومات هامة عن طريقة إزالة النمش باستخدام الليزر

س: ما هى مزايا علاج النمش من خلال الليزر؟

مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر: يمكن اعتبار الليزر من أبرز الطرق السهلة التى نعتمد عليها من أجل علاج الليزر، حيث يتم بدون جراحة على الإطلاق وكل ما نحتاجه هو توجيه نبضات الليزر إلى الجزء الموجود فى الوجه والذى ينتشر به النمش فقط، ومن ثم نحصل على نتائج إيجابية فى وقت قليل، فضلًا عن أن النتائج فورية، فضلا عن أن أشعة الليزر على تنشيط الكولاجين ومن ثم تجديد البشرة.

س: ما هى النصائح اللازمة بعد إزالة النمش؟

مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل: ينبغى عقب إزالة النمش باستخدام الليزر، الحفاظ على استعمال واقى الشمس باستمرار، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والحرارة خاصة بفصل الصيف، وفى المصايف وعلى شواطئ البحر، حيث يجب ارتداء الكاب أو استعمال المظلة، وعدم إهمال واقى الشمس فى الشتاء أيضًا، لأن الأشعة فوق البنفسجية متواجدة فى الشتاء أيضًا، وهى المحفز الرئيسى لـ"الملانين" المصبغ للنمش، هذا إضافة إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب.



إنفوجراف مزايا علاج النمش بالليزر

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