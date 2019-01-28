فوائد ورق الكافور المغلي

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الكافور ، والمعروف علميا باسم Cinnamomum Camphor ، عبارة عن مادة صلبة بيضاء شفافة قابلة للاحتراق تتميز برائحة قوية وكريهة، وعلى الرغم من أن بعض الناس يشبهونه تمامًا برائحة المنتول، يتم الحصول على الكافور من لحاء شجرة سينامون كامفورا، وتنتج الأشجار البالغة من العمر 50 عامًا مادة شمعية تستخدم كزيت كافور، ويتم استخدام عملية التقطير بالبخار لاستخراج زيت الكافور من سيقان الشجرة، ويقال إن شجرة الكافور هي من مواليد هيروشيما اليابان، وإنه دائم الخضرة وينمو الآن في جميع أنحاء آسيا ، وفي المقام الأول في إندونيسيا، كما يدعى في اندونيسيا Dryobalanops camphora .

ويمكن استخدام الكافور بطرق متعددة، وهو يعتبر مكونًا مهمًا في البخار والبلسم والمراهم ، حيث يقال إن زيت الكافور يقلل الألم ويقلل من الحكة، كما أنه يساعد في الحفاظ على خزانة الملابس من الصراصير والعث والحشرات الأخرى، ويستخدم الكافور في الاحتفالات الدينية أيضا، والى جانب ذلك ، فهو مفيد للبشرة والشعر .

استخدامات الكافور المغلي

1- تخفيف الألم والتورم

يعمل كمضاد على الجلد، وبالتالي يستخدم موضعياً لتخفيف الألم والتورم، ويسبب خدرًا في النهايات العصبية الحسية للجلد ، مما يعيد الألم والالتهاب ، ويمنع احمرار الجلد .

2- تخفيف طفح الجلد

مشكلة جلدية أخرى يواجهها الكثير من الناس هي الطفح الجلدي الذي يسبب الاحمرار، ويمكن أن يساعد الكافور في التخلص من الطفح الجلدي والاحمرار عند استخدامه بصورة موضعية للتخلص من المواد الهلامية، وطريقة استخدامه هي تذويب زيت الكافور في الماء المغلي ووضعه على المنطقة المصابة لبضعة أيام .

3- علاج فطريات الأظافر

قد تتطلب فطريات الأظافر أو فطار الأظافر العلاج عن طريق الفم بالأدوية المضادة للفطريات، ولكن يمكن إضافة مستحضرات موضعية مثل فابوروب التي تحتوي على زيت كافور لإزالة أسرع للفطر، ومع ذلك ، فهو فعال ضد فطر الأظافر الناجم عن Trichophyton mentagrophytes و Candida parapsilosis ، والتي هي أنواع من الفطريات الصعبة .

4- الحفاظ على نضارة البشرة

يعتبر الكافور الحل لتعزيز جمال الوجه، ومع الاستخدام المنتظم للكافور ، يتم التخلص من الحبوب في الوجه كذلك البثور والندبات من الجذر، ولتطبيقه يتم أضافة مسحوق جوز الهند في مغلي الكافور ووضعه في مكان البقع أو البثور، وفي غضون بضعة أيام ، سيكون التأثير أمامك، وبصرف النظر عن هذا ، يمكن أيضًا إجراء مساج لمدة 10 دقائق من مساج الوجه باستخدام أوراق الكافور المغلي .

5- الحماية من حمى الضنك

عندما يأتي الصيف نشعر برعب بسبب البعوض، ففي فصل الصيف ، تظهر حمى الضنك كفاشية، والكافور لديه أيضا تأثير الحماية ضد حمى الضنك، ولتجنب الإصابة بـ حمى الضنك ، يمكنك غلي أوراق الكافور لتنتشر الرائحة بالمنزل ، أو احراق قطعة من الكافور في المنزل، وهكذا سوف تهرب البعوضة من الرائحة .

6- إزالة الجفاف وآلام المعدة

الكافور هو خيار جيد للتخلص من آلام المعدة، ولإزالة آلام المعدة قم بغلي أوراق الكافور مع الكرفس في الماء ويشرب القليل منه، والقيام بذلك سوف يعطيك راحة فورية من آلام المعدة، ويجب أخذ نصيحة الطبيب قبل اتخاذ هذا الإجراء، لأن العديد من هذه الوصفات لا تناسب الجميع .

7- تقشر الجلد

تفسد الحواف الممزقة أو الجلد المقشر شخصياتنا كما تعطينا الكثير من الألم الجسدي، ولأن القشور في بعض الأحيان تكون مؤلمة ومزعجة للغاية، فقد أثبت الكافور أنه من المفيد جدا استخدامه لـ تقشر الجلد، حيث يتم وضع القليل من أوراق الكافور والملح في الماء وغليهم على النار، ثم وضع القدمين فيه لفترة ، ثم تنشيف القدم ووضع كريم مرطب .

8- شفاء الجلد المحروق

يمكن أن يصاب الشخص بالحروق الجلدية، وفي كثير من الأحيان يحترق جلدنا فجأة، وعندها يجب وضع بعض قطرات من زيت الكافور على الجلد المحروق حتى يحصل على الشفاء، كما إنه يقلل من تهيج وألم الجلد .

9- يعزز نمو الشعر

يعتبر الشعر الخفيف على فروة الرأس كابوس، وقد ينتج ذلك نتيجة لعدد من العوامل ، مثل روتين العناية بالشعر غير المناسب وإنفاق الكثير والكثير من المال على منتجات العناية بالشعر المحمل الكيماوي، لذا ، فاستخدم زيت الكافور على الشعر يجعله ناعمًا ويعزز نمو الشعر، حيث يتم خلط زيت الكافور مع الزيوت العادية التي تستخدمها ويوضع على فروة الرأس، أو غلي أوراق الكافور في الماء وغسل الشعر بها 3 مرات في الأسبوع، فهذا سيحفز تدفق الدم إلى المنطقة التطبيقية ويعزز نمو الشعر .

10- فوائد أخرى للكافور

يستخدم الكافور لعلاج الأكزيما، و يساعد على النوم ، يعالج نزلات البرد والسعال، و يساعد في التخلص من قمل الرأس، كما أن مزج القليل من الكافور المغلي في بعض من زيت الكافور الحار وفركه على جبهتك ومنطقة الصدر والظهر، يعتبر علاج رائع مثل الايورفيدا التي يمكن استخدامها للأطفال الذين يبلغون من العمر ستة أشهر أو أكثر، وبالنسبة لأطفال الرضاعة الطبيعية ، ضعي الخليط على الأم واحتضني طفلك، وإذا لم يكن يرضعن ، فعليك وضع جزء صغير منه على ظهر الطفل، وبدلا من ذلك ، يمكنك وضع قطرة من زيت كافور العطري في وعاء من الماء الساخن وتركها في غرفة الطفل .