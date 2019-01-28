نقص فيتامين د ولين العظام

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نقص فيتامين د يعني أنك لا تحصل على ما يكفي من فيتامين د للبقاء بصحة جيدة، حيث يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم، والكالسيوم هو أحد اللبنات الأساسية للعظام، كما أن فيتامين د أيضا له دور في الجهاز العصبي والعضلات والمناعة، ويمكنك الحصول على فيتامين د بثلاث طرق وهي، من خلال بشرتك ، من نظامك الغذائي ، ومن المكملات الغذائية، ويشكل جسمك فيتامين د بشكل طبيعي بعد التعرض لأشعة الشمس، ولكن الكثير من التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة الجلد وسرطان الجلد ، لذا يحاول العديد من الأشخاص الحصول على فيتامين د من مصادر أخرى .

أسباب نقص فيتامين د

1- عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د في نظامك الغذائي .

2- سوء امتصاص جسدك لفيتامين د .

3- عدم التعرض لأشعة الشمس .

4- لا يستطيع الكبد أو الكليتين تنشيط فيتامين د .

5- تناول الأدوية تمنع الجسم من الاستفادة بفيتامين د .

ما المشاكل التي يسببها نقص فيتامين د

يمكن لنقص فيتامين د الشديد أن يؤدي أيضًا إلى أمراض الأطفال ، مثل الكساح، والكساح هو مرض نادر يتسبب في أن تصبح العظام لينة ومحنية، ويؤدي نقص فيتامين د الوخيم إلى تلين العظام، وتلين العظام يسبب هشاشة العظام وآلام العظام وضعف العضلات، ويدرس الباحثون فيتامين د لارتباطه المحتمل بالعديد من الحالات الطبية ، بما في ذلك مرض السكري ، وارتفاع ضغط الدم ، والسرطان ، وظروف المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد، كما انهم بحاجة الى القيام بمزيد من البحث قبل أن يتمكنوا من فهم آثار فيتامين د على هذه الظروف، كما يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى فقدان كثافة العظام ، والتي يمكن أن تسهم في الإصابة بهشاشة العظام والكسور .

ما هو لين العظام وأعراضه

تلين العظام هو ضعف العظام، التي تسبب مشاكل تكوين العظام أو عملية بناء العظام، وهذه الحالة ليست مماثلة لمرض هشاشة العظام، وترقق العظام هو ضعف العظام الحية التي تشكلت بالفعل ويتم إعادة تشكيلها، وتكون أعراضه هي الآم في العظام، وخاصة في الوركين، ويمكن أن ينتشر الألم الباهت المؤلم من الوركين إلى الأماكن التالية :

1- اسفل الظهر .

2- الحوض .

3- الساقين .

4- الضلوع .

وإذا كان لديك أيضًا مستويات منخفضة جدًا من الكالسيوم في الدم ، فقد يكون لديك :

1- عدم انتظام ضربات القلب .

2- تنميل حول فمك، وذراعيك وساقيك .

العلاقة بين لين العظام ونقص فيتامين د

إن نقص فيتامين د هو السبب الأكثر شيوعا لتلين العظام، ففيتامين د هو عنصر غذائي مهم يساعدك على امتصاص الكالسيوم في معدتك، كما يساعد فيتامين د في الحفاظ على مستويات الكالسيوم والفوسفات بحيث تتكون عظامك بشكل صحيح، ويكون فيتامين د داخل الجلد لحمايتها من التعرض للأشعة فوق البنفسجية والاستفادة بضوء الشمس المفيد، ويمكن أيضا الحصول على فيتامين د من الأطعمة مثل منتجات الألبان والأسماك .

ولا يستطيع جسمك معالجة الكالسيوم الذي تحتاجه عظامك للبقاء قوية إذا كان لديك مستويات منخفضة من فيتامين د، وقد ينتج ذلك عن مشكلة في النظام الغذائي ، أو نقص التعرض للشمس ، أو مشكلة في الأمعاء، وقد يكون لديك أيضًا مشكلة في امتصاص فيتامين د أو مشاكل إذا كنت قد أجريت جراحة لإزالة أجزاء من معدتك أو الأمعاء الدقيقة .

ما الأشياء التي تمنع الاستفادة بفيتامين د

1- يمكن أن يتسبب مرض السيلياك في تلف بطانة الأمعاء ويمنع امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين د .

2- يمكن أن تتداخل أنواع معينة من السرطان في منع استفادة الجسم من فيتامين د .

3- اضطرابات الكلى والكبد يمكن أن تؤثر على استقلاب فيتامين د .

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د

1- الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والتونة والماكريل .

2- لحم وكبد البقر .

3- الجبن .

4- الفاكهة .

5- صفار البيض .

6- الحليب .

7- عصير البرتقال .

8- مشروبات الصويا .

إذا كان لديك نقص فيتامين د، فإن العلاج بالمكملات الغذائية هو الحل، فيجب أن تستشير الطبيب الخاص بك عن الكمية التي تحتاج إلى أخذها من فيتامين د، وعدد المرات التي تحتاج إلى أخذها ، وإلى متى تحتاج إلى أخذها، حتي لا يكون فيتامين د ضار .

أضرار تناول الكثير من فيتامين د

قد يكون الحصول على كمية كبيرة من فيتامين د، والمعروف باسم سمية فيتامين د ضارًا، وعلامات السمية تشمل الغثيان ، والتقيؤ ، وضعف الشهية ، والإمساك ، والضعف ، وفقدان الوزن، ويمكن أيضا لزيادة فيتامين د إتلاف الكلى، والكثير من فيتامين د أيضا يرفع مستوى الكالسيوم في دمك، ومستويات عالية من الكالسيوم في الدم يمكن أن يسبب الارتباك ، والارتباك يؤدي لحدوث مشاكل في إيقاع القلب، وتحدث معظم حالات سمية فيتامين د عندما يقوم شخص ما بالإفراط في تناول مكملات فيتامين د، ولا يسبب التعرض المفرط للشمس التسمم بالفيتامين د، وذلك لأن الجسم يحد من كمية الفيتامين الذي ينتجه .