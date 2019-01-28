شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح نفسية للتحدث مع أطفالك عن الموت منها متكدبش عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الآباء والأمهات لا يعرفون كيفية التحدث مع الأطفال حول خبر الموت أو الوفاة، فقد يقولون لهم أن الشخص الذى مات نائماً أو مسافراً وغيره من الأشياء، التى من الخطأ أن تقولها لطفلك، ويتساؤل الأطفال ولا يعرفون إجابة شافية من آبائهم، فى هذا التقرير نتعرف على 5 نصائح نفسية للتحدث مع أطفالك عن الموت، بحسب ما نشر تقرير لموقع "Good Housekeeping".



الحديث مع الاطفال عن الموت

يمكن أن تقول لهم "لا أعرف لماذا حدث هذا"

يعتقد الآباء أنهم بحاجة إلى إجابة لكل أسئلة الأطفال عن الموت، لكن في بعض الأحيان لا توجد إجابة، لذا فإن طمأنة طفلك بأنك ستكون هناك من أجله عندما يكون خائفاً ومرتبكاً أو يحتاج فقط إلى عناق.

لا تتجنب الأسئلة

حتى إذا لم يكن لديك جميع الإجابات، فلا يزال من الجيد التحدث وعدم تجنب أسئلة الأطفال، يمكن أن تتحدث لهم عن الحادث المروع الذى تسبب فى وفاة الكلب فى الشارع، حيث توفر لنا الحيوانات فرصة مثالية لتقديم مفهوم الموت للأطفال، لذا كن بسيطاً ومباشراً عند إخبار طفلك بالوفاة.

تجنب الكذب على أطفالك

يستخدم العديد من الأشخاص عبارات لوصف الموت مثل أن الشخص الذى مات هو نائم فى السماء أو سافر، ويمكن لهذه المصطلحات أن تجعل الطفل لا يفهم أن الذى مات لن يعود مرة أخرى ويحدث له اختلاط فى المفاهيم، حيث أن النائم سوف يستيقظ والمسافر يوف يعود، لذا كن واضحاً تحدث عن سبب وفاته مثلاً قل له أن الورم تكون فى دماغه وأدى إلى توقف جسمه عن العمل ومات، يجب تعليم الأطفال أن جميع الكائنات الحية تموت في نهاية المطاف ومن مات لا يعود إلى الحياة مرة أخرى.



الموت

توقع الكثير من المشاعر والمخاوف

يمكن أن يمر طفلك بمجموعة متنوعة من المشاعر عند إخباره بنبأ الوفاة، فقد يشعر بالحزن أو الغضب أو الاكتئاب أو اللامبالاة، وقد يبدو طفلك غير مبالياً فى البداية، فبعض الأطفال يركضون ويضحكون في يوم الجنازة، لكن يستيقظون بعد أسابيع على مشاعر الحزن والفقد.

حافظ على روتين حياتكم

في الوقت الذي تبدو فيه الأمور مخيفة وتخرج عن نطاق السيطرة، يمكن أن يساعد الروتين اليومي في بدء عملية الشفاء من الجروح وألم الفقدان، حيث يُظهر للأطفال أنه على الرغم من أن شخصًا نحبه قد رحل، فإن حياتنا مستمرة وهذا أمر جيد.

قراءة قصص مبسطة للأطفال

يمكن قراءة قصص الأطفال المبسطة التى تحكى عن موت الحيوانات على سبيل المثال لتبسيط المفهوم لهم.