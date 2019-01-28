شكرا لقرائتكم خبر عن مع استمرار الحضرى فى الملاعب.. هل تتحمل العضلات التدريبات بعد الـ 40؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إصرار اللاعب عصام الحضرى على الاستمرار فى الملاعب على الرغم من وصوله لسن الـ 46 وهو رقم كبير فى عمر لاعبى كرة القدم، أصبح من أكبر اللاعبين سنا على الاستمرار فى ممارسة لعبة كرة القدم التى تتطلب مجهود بدنى كبير.

وتختلف بالتأكيد مدة التدريبات وصعوباتها للرياضيين الأكبر سنا وفقا لتقرير موقع " menshealth"، حيث يبقى الرياضيون الأكبر سنا التنافس من خلال كونهم أكثر تعمدا وإصرارا في تدريبهم، مع التركيز على مهارات محددة أثناء التمرين، لتصحيح نقاط الضعف في اللياقة البدنية.

وذكر التقرير أن الالتزام بنظام غذائي صحي يحتوى على الكثير من الفواكه والخضروات المختلفة، والبروتينات، والحبوب الكاملة، وليس الكثير من السكر يساعد كثيرا الشخص حتى إذا تقدم فى العمر عند ممارسة تمارين اللياقة البدنية خاصة إذا كان شخصا رياضيا.

ولكن إذا كنت ترغب في تجنب فقدان العضلات مع تقدمك في العمر ، فإنه يتم القيام ببعض التعديلات، مثلا بزيادة البروتين في النظام الغذائى وكذلك عدد مرات تناولها خلال اليوم، وذلك لان إضافة البروتين إلى أي شيء تأكله يقلل بشكل فعال من مؤشر نسبة السكر في الدم.

من ضمن أهم الأشياء التى ذكرها التقرير للياقة البدنية فوق سن الـ40 هو تحقيق التوازن خلال التمرينات ، مثل القيام بعمليات الضغط على اليدين من خلال كرات مخصصة لها، أو وجود شريط مقاومة حول الركبة أثناء التمرين، والتركيز على مجموعات العضلات الأصغر المهملة لتطوير القوة الوظيفية وتجنب الإصابة.



اللياقة البدينة بعد الأ 40

المشكلة في التقدم في السن وفقا لتقرير موقع " breakingmuscle" هي استغراق وقتًا أطول للتعافي من الإصابات التى تحدث للرياضى، والمشكلة في ذلك هي أنه بعد ذلك يأخذك وقتًا أطول للرجوع إلى المسار الصحيح مع التدريب، فقد يكون أسبوع من الراحة بسبب الاصابة ، ولكن تحتاج بعدها إلى أكثر من 4 أسابيع حتى تعود إلى حيث كنت في بداية الإصابة.

المشكلة الأخرى هى مدى صعوبة الوصول إلى مكان وجودك السابق فى اللياقة بعد تلك الراحة حتى لو كانت بسيطة، لذا تشعر وكأنك تبدأ الدورة من جديد عند العودة إلى التمرينات.