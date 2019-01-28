علاجات مختلفة لتشنجات الاكتاف

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بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يعانون من تشنجات في عضلات الأكتاف ، فإن الكتف المُشنج هو حالة مؤلمة ومن المحتمل أن تكون متعبة جداً في حالة أن تستمر لمدة تصل إلى عام قبل أن يعود الكتف إلى حالته الطبيعية . لذلك ، من الضروري فهم الأسباب والأعراض وخيارات العلاج المختلفة والعلاجات المنزلية الممكنة والقيام بها بشكل صحيح لهذه الحالة المؤلمة المستمرة .

أسباب تشنجات الأكتاف

إصابة في الكتف أو جراحة

تظهر تشنجات الأكتاف بعد الإصابة في الكتف أو الذراع ، مثل كسر في العظام أو بعد إجراء جراحة في منطقة الكتف . قد يكون ذلك بسبب إبقاء الكتف غير متحرك لفترات طويلة من الزمن أثناء عملية الشفاء والتعافي بعد الجراحة وهذا قد يتسبب في شد عضلات الكتف من قلة الاستخدام . لهذا السبب ، من المهم عدم تجاهل إصابة مؤلمة في منطقة الكتف وزيارة طبيبك الخاص دائمًا .

مرض السكري

إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، فمن المرجح أن يصاب كتفك بالتشنج ، والسبب الدقيق لهذه الحالة غير معروف . إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، فمن المرجح أيضًا أن :

يتطور الأمر في كلا الكتفين .

يكون لديك أعراض أكثر حدة عن الطبيعي .

وتشير التقديرات إلى أن حوالي ثلث المصابين بالسكري يعانون من تشنجات في الكتف .

حالات صحية أخرى

يمكن أيضًا زيادة خطر الإصابة من خلال وجود حالات صحية أخرى بما في ذلك :

أمراض القلب ، حيث يتم إعاقة تدفق الدم في القلب .

مرض الرئة ، والذي يؤثر على مجاري الهواء .

فرط نشاط الغدة الدرقية ، حيث أن الغدة الدرقية ، التي توجد في عنقك ، تنتج العديد من الهرمونات (المواد الكيميائية القوية) .

مرض باركنسون ، وهو حالة مزمنة (طويلة الأمد) تؤثر على الطريقة التي ينسق بها الدماغ حركات الجسم ، بما في ذلك المشي والحديث والكتابة .

السكتة الدماغية ، عندما يتم بها إعاقة تدفق الدم إلى الدماغ .

Dupuytren ، وهي حالة تؤدي إلى انحناء الأصابع في راحة اليد بسبب سماكة وتقلص الأنسجة في راحة اليد .

العلاجات المختلفة لتشنجات الكتف

بما أن هذه الحالة غير مريحة وغير واضحة في بعض الحالات ، فقد تبين أن عددًا من العلاجات فعالة إلى حد ما . وهي تشمل حقن الإستيرويد ، ومسكنات الألم ، والأدوية المضادة للإلتهابات والمراهم ، وجلسات العلاج الطبيعي للكتف ، والجراحة ، والتوسيع بالهيدروجين .

العلاج بتناول الأدوية

يمكن أن يساعد مسكن الألم والأدوية المضادة للإلتهابات في تخفيف التورم حول الكتف ومنع التشنج بعضمة الكتف .

الحقن بالإستيرويد

يمكن أن تساعد الحقن في موضع الكتف على تخفيف الألم وتحسين القدرة على الحركة ، خاصةً إذا خضعت لهذا العلاج مبكراً خلال مرحلة “التشنجات” وهي مرحلة أولى لألأم الكتف .

العلاج بالتوسيع بالهيدروجين

علاج واحد غير عادي ينطوي على حقن السوائل في الكتف لتمديد الأنسجة المشدودة في عضمة الكتف ، مما يساعد على منع تقدم هذه الحالة .

العلاج الطبيعي للكتف

في هذا الإجراء ، يتلقى المرضى التخدير ، ويقوم الطبيب بالتدليك يدوياً بالعضلات لتمديد النسيج وتحسين الحركة ، وبالتالي يمنع الألم الذي قد يسببه التمدد عادةً في حالة أن مريض لم يُخدر .

العملية الجراحية

في حالات نادرة ، يتم إجراء عملية جراحية من جزئين في وقت واحد ، وهي تمديد الأنسجة الملتهبة ثم تقسيم الأنسجة لتحسين مرونة الكتف . تتطلب هذه الجراحة بعض الوقت للتعافي .

العلاجات المنزلية لتشنجات الكتف

إذا كنت تعتقد أنك تقوم بمحاولة علاج الكتف المتشنج ، أو إذا لم تقوم بالطرق العلاجية المعروفة لتهدئة الأعراض ، يمكنك استخدام مجموعة من العلاجات المنزلية ، مثل : معجون الكركم والزنجبيل وزيت جوز الهند وزيت بذور الخردل ، وغيرها .

العلاج بمعجون الكركم

يعرف معجون الكركم في جميع أنحاء العالم بقدراته القوية المضادة للإلتهابات ، وهي سهلة التحضير والاستخدام . يمكن تطبيقها يومياً على الكتف للتسريع من عملية الشفاء الطبيعية ، في حين أنها تقلل أيضًا من الإلتهاب والألم .

إستخدام زيت جوز الهند

من الممكن أن تساعد مضادات الأكسدة والدهون الصحية وغيرها من المركبات المضادة للإلتهابات الموجودة في زيت جوز الهند على تخفيف التورم في الكتف وتعزيز نمو وتطوير العضلات في هذه المنطقة .

إستخدام زيت بذور الخردل

يمكن تطبيق زيت الخردل الدافئ عدة مرات كل يوم للحد من الألم والإلتهاب في الكتف ، مع تعزيز القوة والحركة في هذه المنطقة .

إستخدام الزنجبيل

سواء كنت تستخدم الزنجبيل الخام موضعيًا لكتفك ، أو شرب مشروب الزنجبيل الساخن ، فإن هذا المركب المضاد للأكسدة والمضاد للإلتهابات هو خيار ممتاز للتخفيف من أعراض الكتف المتشنج .

ممارسة بعض التمارين الرياضية للكتف المتشنج

أفضل تمرين لكتف المشتنج هو في الواقع مزيج من التمدد والتمارين الرياضية ، حيث أن القيام بهذه التمارين يمكن أن يكون خطيرًا دون ممارستها من قبل . سوف تحتاج إلى البدء بتمديد الكتف بمختلف الإمدادات في كل اتجاه فوق رأسك ، إلى الجانب ، خلفك وفي دوائر كبيرة واسعة . القيام بتمارين ذات تأثير منخفض على الكتف ، مثل : السباحة أو رفع الأثقال الخفيفة جدًا ، يمكن أن يساعد في تقوية المنطقة دون إجهاد العضلات والأوتار والأنسجة .