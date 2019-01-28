انواع تحليل الاستروجين

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قد يستخدم الأطباء تحاليل هرمون الاستروجين للمساعدة في التحقق من بعض المشاكل التي تخص سن البلوغ و الخصوبة وانقطاع الطمث وغيرها ، وهرمون الاستروجين هو الهرمون الذي يلعب دورًا رئيسيًا في العديد من جوانب صحة المرأة ، مثل العظام والصحة الإنجابية ، وهذا الهرمون ليس له شكل واحد بل عدة أشكال .
فإذا كان الطبيب بحاجة إلى التحقق لمعرفة ما إذا كان هناك نقص أو زيادة من نوع معين من الاستروجين ، فقد يوصي بإجراء اختبار الأستروجين ، إنه اختبار دم بسيط .
أنواع تحليل الاستروجين
يقيس اختبار الإستروجين ثلاثة أشكال من الهرمون :
استرون (E1)
استراديول (E2)
إيستريول (E3)
اختبار استراديول أو استرون
قد يوصي الأطباء باختبار استراديول أو استرون لأعراض مثل :
نزيف مهبلي بعد انقطاع الطمث
مشاكل مع دورات الطمث
العقم
أعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة ، التعرق الليلي ، وعدم انتظام فترات الحيض
عند العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الطمث ، قد يطلب الطبيب اختبار E1 أو E2 لمعرفة مدى جودة العلاج .
يمكن أيضًا اختبار الفتيات اللواتي تطورت أعضاؤهن الجنسية في وقت مبكر أو متأخر من المعدل الطبيعي لمستويات E1 و E2 .
اختبار إيستريول
يقوم الأطباء عادة باختبار E3 أثناء الحمل .
المستويات الشاذة من الاستريول قد تكون علامة على وجود مشاكل في صحة الطفل – لكن هناك المزيد من الفحوصات للتأكد من ذلك .
قد تحتاج إلى عدة اختبارات لتتبع التغيرات في مستويات الإستروجين مع مرور الوقت .
تحليل الاستروجين للرجال
الرجال أيضا لديهم هرمون الاستروجين ، على الرغم من أن مستوياته عادة ما تكون أقل مما هي عليه في النساء ، فمستويات هرمون الاستروجين المنخفضة للغاية أو العالية جدا في الرجال يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية .
أسباب خضوع الرجل لاختبار الأستروجين
التحقق من أسباب تأخر البلوغ
تشخيص تضخم الثديين الذكور ، وهي حالة طبية تسمى التثدي
إذا وجدت مستويات عالية من هرمون الاستروجين ويرجع ذلك إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون أو الاندروجين – اثنين من الهرمونات الرئيسية لدى الرجال
البحث عن الأورام التي تصنع هرمون الاستروجين
التحضير للاختبار
لا تحتاج إلى القيام بأي شيء خاص للتحضير لاختبار الأستروجين ، لا تحتاج إلى التوقف عن تناول أو شرب أي شيء قبله كما تفعل مع بعض أنواع اختبارات الدم ، ولكن قبل الاختبار ، يجب أن تخبر طبيبك عن جميع الأدوية و المكملات الغذائية التي تأخذها ، فمن المهم بشكل خاص إخبار طبيبك إذا كنت تأخذ حبوب منع الحمل أو العلاج الهرموني ، والتي قد تؤثر على نتائج الاختبار .
أثناء الاختبار ، سيأخذ طبيبك أو أي اختصاصي رعاية صحية آخر القليل من الدم من أحد الأوردة في ذراعك ، ثم سيقوم المختبر بعد ذلك باختبار عينة الدم .
ماذا تعني النتائج
مستويات الإستروجين التي تعتبر طبيعية أو صحية تعتمد على عمرك وجنسك ، بالنسبة للنساء سيكون للحمل أيضًا تأثير كبير على مستويات الأستروجين لديك كما يمكن أن تؤثر الدورة الشهرية أيضًا على النتائج .
المستويات العالية أو المنخفضة من شكل معين من هرمون الاستروجين ليست كافية لتشخيص حالتك ، ومع ذلك يمكن أن تساعد نتائج الاختبار في العثور على سبب الأعراض .
لمستويات العالية من E1 أو E2 يمكن أن تعني البلوغ المبكر في الفتيات أو الأورام في المبيضين في الفتيات والنساء ، بالنسبة للأولاد والرجال يمكن أن تؤدي زيادة مستويات E1 و E2 إلى تأخر سن البلوغ والأورام في الخصيتين وقد تكون سبب التثدي ، ولكل من الرجال والنساء ، يمكن أن تعني المستويات العالية من E1 و E2: : فرط نشاط الغدة الدرقية أو تليف الكبد أو الأورام في الغدد الكظرية .
بالنسبة للنساء الحوامل ، قد يعني ارتفاع مستويات E3 أن الولادة ستحدث قريباً .
انخفاض مستويات هرمون الاستروجين
انخفاض مستويات هرمون الاستروجين عند النساء علامات على :
مستويات منخفضة من هرمونات الغدة النخامية
كسل المبيضين
فشل الحمل (عندما تنخفض مستويات الإسترول)
اضطرابات الطعام
متلازمة تيرنر (حالة وراثية ناتجة عن كروموسوم X غير طبيعي أو مفقود)
انخفاض مستويات استراديول بعد انقطاع الطمث .
اختبارات أخرى بعد تحليل الاستروجين
اعتمادًا على نتائج اختبار الإستروجين والأعراض ، قد يوصي طبيبك بإجراء اختبارات أخرى للمساعدة في التشخيص ، فاختبار واحد مشترك يتحقق من مستويات الهرمون ( FSH ) ، وهو الذي يتحكم في دورة الطمث لدى النساء ويحفز إنتاج البويضات في المبيضين ، وفي الرجال يعبر FSH عن إنتاج الحيوانات المنوية ، فإذا كان العقم مصدر قلق ، فإن اختبار الهرمون المنبه للجريب FSH والهرمون اللوتيني (LH) مناسب للرجال والنساء ، وينطبق الشيء نفسه عند البلوغ المبكر في الأولاد أو البنات .
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