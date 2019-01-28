انت الان تتابع موضوع أعراض أيام التبويض الشائعة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تختلف علامات التبويض من امرأة إلى أخرى ؛ لأنه من الممكن أن تعاني إحدى السيدات من أعراض معينة ولا تعاني منها الأخرى حتى أن بعض النساء لا يعانين من أي أعراض للتبويض أصلًا ، وبالإضافة إلى ذلك يختلف وقت التبويض لكل امرأة ، فبعض النساء تأتي لها الدورة الشهرية في نفس اليوم من كل شهر ، ويمكن للنساء الأخريات الإباضة في أيام مختلفة كل شهر .

لذا فإن تضييق حيز الوقت الذي تتحري فيه حدوث الإباضة هو الخطوة الأولى لتحديد وتتبع الأعراض ، وخطوتك التالية هي الانتباه إلى العلامات والأعراض ، وبما أن الحمل يرتبط بالتبويض ؛ فإنه من المهم التأكد من أنك على معرفة بوقت التبويض وعلاماته بالضبط حتى تتمكني من استغلال الأيام التي تسبقه في حدوث الحمل .

يبحث العديد من الأزواج عن أسرع وأسهل طريقة للحمل ؛ لذا إذا كنتِ تريدين حدوث حمل ؛ فيمكنك قراءة كتاب مهم أصدره أحد أكبر الأطباء في أمريكا بعنوان “الدليل الأساسي للوصول إلى الحمل” ، حيث يشارك الكتاب ما يحتاج كل زوجين معرفته لزيادة فرصهما في حدوث الحمل .

ما هو التبويض

الإباضة هي حالة تحدث عند النساء نتيجة بعض التغيرات الهرمونية في الجسم استعدادًا لحدوث الحمل ، وتبدأ عندما يتم إطلاق بويضة واحدة أو أكثر من أحد المبيضين ، حيث ينتج المبيضين مجموعة كبيرة من البويضات ما بين 3 إلى 30 بويضة ، وعند إطلاق البويضة من أحد المبيضين تنطلق في طريقها إلى قناة فالوب ومن ثم إلى الرحم .

كيف تؤثر الإباضة على حدوث الحمل

ولكي تصبحي حامل بشكل طبيعي ، يجب أن تلتقي واحدة من بويضاتك مع أحد الحيوانات المنوية لشريكك في قناة فالوب ، حيث تبقى البويضة الخاصة بك على قيد الحياة لمدة 24 ساعة من انطلاقها بينما تبقى الحيوانات المنوية على قيد الحياة لمدة 7 أيام ؛ لذا يجب أن يحدث اجتماع البويضة والحيوانات المنوية في هذا الوقت ، و في حالة عدم حدوث التخصيب يحدث تهتك لبطانة الرحم و يتم نزول دم الحيض .

علامات التبويض الشائعة

من المهم أن ننوه مرة أخرى هنا أن أعراض الإباضة تختلف من امرأة إلى أخرى ، كما أنه من الممكن ألا تعاني بعض النساء من أي أعراض على الإطلاق ، ومن الأعراض الشائعة :

التغير في سائل عنق الرحم

إن نزول ذلك السائل المخاطي يعد علامة على قرب حدوث دورتك الشهرية ، ويختلف ذلك السائل من امرأة لأخرى وليست كل السوائل عنق الرحم تبدو هي نفسها في كل امرأة ، وعادة ما يبدأ حدوث الإباضة عند نزول أكبر كمية من السائل الرطب .

التغير في درجة حرارة الجسم القاعدية

بالنسبة لمعظم النساء فإن درجة حرارة الجسم الأساسية تظل ثابتة إلى حد ما ، لكن عندما تقترب من الإباضة ، قد يحدث انخفاض طفيف ولكن ستتبعه زيادة حادة بعد الإباضة ، والزيادة في درجة الحرارة ما هي إلا علامة على أن الإباضة قد حدثت للتو ، ويمكن أن يساعدك تتبع درجة حرارة الجسم الأساسية بدقة خلال بضعة أشهر على التنبؤ بوقت حدوث الإباضة بالضبط .

التغير في وضعية عنق الرحم

يلعب عنق الرحم دورًا كبيرًا في الجهاز التناسلي الأنثوي ، حيث يربط المهبل بالرحم ، ويعمل كحاجز يبقى مغلقًا أغلب الوقت لكن يسمح للحيوانات المنوية بالدخول الرحم عند الحاجة ، ويمر عنق الرحم بعدد كبير من التغييرات عند حدوث إباضة للمرأة ؛ فخلال فترة الإباضة يكون عنق الرحم ناعمًا وعاليًا ومفتوحًا ومبللًا ، وبالنسبة لمعظم النساء فإن الأمر يستغرق بعض الوقت لتتمكن من التمييز بين عنق الرحم عادة والتغيرات التي تحدث خلال الإباضة .

ألم في أسفل البطن والظهر

يمكن أن تشعر امرأة واحدة من كل خمس نساء بحدوث شيء ما يحدث في المبيضين أثناء الإباضة عن طريق الشعور بالألم في أسفل البطن أو الظهر لعدة أيام ، ويمكن أن يتراوح ما بين الألم الخفيف والألم الشديد الغير محتمل والذي يمكن أن تتناولي له بعض المسكنات حتى يختفي تمامًا .

انتفاخ البطن

علامة أخرى من علامات التبويض هي حدوث انتفاخ قليل في البطن أثناء وقت الإباضة ، ويمكن أن يكون سبب هذا العرض هو زيادة احتباس الماء بسبب ارتفاع هرمون الاستروجين في الجسم .

الغثيان أو الصداع

بعض النساء يشعرن بالغثيان أو يصبن بالصداع قبل الإباضة بسبب الحساسية تجاه التغيرات الهرمونية في الجسم في تلك الفترة .

يمكن دراسة هذه العلامات للإباضة وتتبعها بحيث يمكنك التنبؤ بدقة بوقت حدوث الإباضة ؛ فذلك قد ساعد العديد من النساء في منع أو حدوث الحمل ، ففي المتوسط تميل المرأة ذات الدورة العادية إلى الإباضة (اليوم الأول الذي تحصل فيه الدورة الشهرية) في وقت ما بين اليوم الحادي عشر واليوم الحادي والعشرين من الدورة الشهرية الخاصة بك ، وهذا يعني أن أكثر أيام المرأة خصوبة ستقع في وقت ما بين اليوم 8 واليوم21 .