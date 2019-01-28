تقشير الجسم بالسكر والعسل يمنح الجسم فوائد مذهلة

تُعتبر قوام المرأة، الأكثر لفتًا إذا أتقنت عنايتها والاهتمام بها، لذا ندَعُكِ مع بعض الأسرار التي تلبي طموحكِ للوصول إلى نتيجة تشعركِ بالثقة والإطراء في قوامِك:

- التقشير

تغفل العديد من الفتيات عن عمليات التقشير لقوامهنّ أُسوة بالوجه واليدين، ولكنها ضرورية بسبب تراكم الجلد الميت، والقشور على بشرة الساق، واسمرار الركبة. لذا احرصي مرتين أسبوعيًّا على تقشير البشرة بمقشر طبيعي، مكوّن من السكر والعسل، مع مراعاة تدليك البشرة في حركات دائرية بواسطة فرشاه التقشير.

- الترطيب

من الضروري الحرص على دهن منطقة الساق والفخذ بكريم سميك، مرة يوميًّا على الأقل، مع مراعاة القيام بهذه الخطوة بعد الاستحمام أيضًا.

- زيت الأطفال لتنحيف الساق

ضعي القليل من زيت الأطفال على عظمة الساق الأمامية وخلف الركبة. بهذه الطريقة سوف يقوم الزيت بعكس الضوء، ما يجعل ساقيكِ تبدوان نحيفتين ورائعتين. يمكنكِ استبدال الزيت ببودرة برونزية أو هايلايتر، حيث إنّ هذه المستحضرات سوف تعطيكِ التاثير نفسه.

-عدم استخدام الشفرة في إزالة الشعر الزائد

إنّ استخدام الشفرة لإزالة الشعر الزائد عن السيقان، لا يزيل الشعيرات من الجذور، ما لا يجعل ملمس البشرة أملس كما تريدين. كما أنها قد تصيب البشرة بالجروح، وهنا أفضل طريقة لإزالة الشعر هي الشمع أو السكر، فهما يحافظان على نعومة بشرتكِ وتفتيحها.

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