شكرا لقرائتكم خبر عن عايزة تحمى طفلك.. الدكتور وائل غانم يوضح طرق الوقاية من الشفة الأرنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتاب الأسرة التى تفاجأ بإصابة مولودها الجديد بالشفة الأرنبية الذعر والخوف على مستقبل الطفل وطبيعة حياته، فى ظل إصابته بهذا العيب الخلقى، ما يجعل الأسرة فى حالة ارتباك واضطراب بحثًا عن كافة الحلول الطبية التى قد تنهى هذا التشوه ليعود الطفل إلى مسار النمو الطبيعى مثل أقرانه، ما قد يجعلهم يخطئون فى اختياراتهم وقراراتهم التى يمكن أن تعود بالضرر لا النفع.

ومن جانبه، طالب الدكتور وائل غانم، استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام وإصلاح العيوب الخلقية، مؤسس مركز أوركيد لجراحات التجميل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الأسر التى يصاب طفلها بالشفة الأرنبية بعدم المبالغة فى الخوف، ويحرصون فقط على اختيار الطبيب المعالج بدقة شديدة حتى يتمكنوا من الوصول إلى نتائج مُرضية على مدار مرحلة العلاج الطويلة التى تبدأ من عمر 3 أشهر لعلاج الشفة الأرنبية، ومن عمر 6 أشهر إلى سنة لعلاج شق سقف الحلق، الذى يصاحب الشفة الأرنبية فى أغلب الحالات.

وقاية الأطفال من الشفة الأرنبية تبدأ فى فترة الحمل

ويوضح الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل، أن الشفة الأرنبية هى عبارة عن تشوه يعود فى أغلب الحالات إلى خلل وراثى فى الجينات المسئولة عن التحام الشفة العليا والحلق خلال مرحلة تكوين الجنين فى رحم الأم، وقد يكون سببه بعض العوامل البيئية، مشيرًا إلى وجود بعض التعليمات العامة للسيدات يجب اتباعها خلال مرحلة الحمل، مما يقلل من فرص إصابة الأطفال بتشوه الشفة الأرنبية خلال مرحلة التكوين فى رحم الأم، وهذه التعليمات تتضمن البعد عن الكحوليات والتدخين، وعدم استخدام الأدوية التى قد تضر بالجنين، وذلك فى مقابل استخدام فيتامينات الحمل المعروفة كفيتامين ب 12، وحمض الفوليك، كما يمكن إجراء استشارات جينية إذا وجدت حالات سابقة فى العائلة.



علاج طفلة من الشفة الأرنبية بمركز أوركيد

أدوية تتسبب فى إصابة الطفل بالشفة الأرنبية

وأوضح الدكتور وائل غانم استشارى إصلاح العيوب الخلقية، أن من بين العوامل التى قد تؤثر على شكل الجنين أثناء فترة الحمل، تناول الأم لأدوية مضرة أثناء فترة الحمل مثل أدوية الصداع النصفى أو الصرع أو العلاج الكيماوى، أو بعض أدوية السرطان، إضافة إلى عامل التدخين من قبل الأب أو الأم، وتناول الكحوليات، ونقصان حمض الفوليك أثناء فترة الحمل.



إنفوجراف دكتور وائل غانم يوضح طرق حماية الأطفال من الإصابة بالشفة الأرنبية

مخاطر عملية الشفة الأرنبية

وشدد الدكتور وائل غانم، على ضرورة التدقيق فى اختيار الفريق الطبى المناسب لعلاج الطفل، بحيث يتمتع بكفاءة عالية ومهارة شديدة، كما ينبغى الالتزام التام بتعليمات الطبيب وتقييم حالة الطفل قبل كل عملية جراحية، هذا إضافة إلى ضرورة مناقشة الطبيب حول أى مخاوف قد تثير تخوف الأسرة قبل إجراء.

تجهيزات ما قبل العملية

وأشار الدكتور وائل غانم، إلى أن عملية الشفة الأرنبية لها استعداداتها الخاصة جدًا، والتى تتعلق بتكوين الفريق الطبى المعالج، فمن الضرورى لضمان نتائج العملية، أن يتكون الفريق الطبى المعالج لهذه الحالة من أكثر من طبيب، والذى يتشكل من أقسام طبية مختلفة، وذلك بسبب طبيعة الحالة وكذلك لتداخل الأضرار العائدة على المريض، ومن بين تلك الأقسام التى تتداخل فيها تلك الجراحة جراح تجميل، طبيب أنف وأذن وحنجرة، طبيب أسنان، طبيب تخاطب، طبيب أطفال.

إنفوجراف دكتور وائل غانم يوضح خطوات هامة قبل علاج الأطفال من الشفة الأرنبية

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال التجميل، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية الدكتور وائل غانم عبر "فيس بوك"

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]