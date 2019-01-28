فواكه على المرأة تجنبها أثناء الحمل

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إذا كنت حامل يجب أن تأخذين الرعاية المناسبة ، للتأكد من أن الحصول على مستوى جيد للصحة لك و لطفلك ، الأمر الذي لابد من التدقيق فيه ، و من هنا لابد من تناول عدد من الفواكه المغذية و تجنب بعض الفواكه ايضا.

المرأة في فترة الحمل

عندما تكونين حامل يخضع جسمك لبحر من التغيير من إفراز هرمون زائد إلى إجهاد عندما يتغير جسمك لاستيعاب الجنين ، فمن الضروري أن تأخذ الرعاية الكافية من نفسك باتباع نظام غذائي صارم يتضمن الفواكه و الخضروات و المغذيات الدقيقة ، من الضروري اختيار نظام غذائي صحي لأنه يمكن أن يؤثر على صحة طفلك و كذلك على حملك ، و في الوقت نفسه هناك بعض الأطعمة و الفواكه التي لا ينصح بها للنساء الحوامل.

قائمة الفواكه التي لابد من تفاديها أثناء الحمل

في حين أن معظم الفواكه تحتوي على الفيتامينات و المغذيات التي يحتاجها جسمك أثناء الحمل ، خاصة عندما يخضع الجنين لطفرة في النمو ، من المهم بنفس القدر تجنب أنواع أخرى من الفواكه لأنها قد تسبب عدم ارتياح حادة ، و قد عرف البعض بأنه يؤثر على الجنين في حين أن الآخرين يسبب لهم الإجهاض ، و فيما يلي قائمة من الفواكه التي لا تتناولها أثناء الحمل:

الأناناس

الأناناس يحتل مرتبة عالية في قائمة الفواكه التي يجب تجنبها خلال فترة الحمل الأولى ، هذا لأنه يمكن أن يسبب لك انكماش حاد في الرحم ، و الذي بدوره يمكن أن يسبب الإجهاض ، يحدث هذا لأن الأناناس يحتوي على بروملين ، و هو إنزيم يمكن أن يخفف جدار عنق الرحم و يؤدي إلى تقلصات الرحم الحادة حتى النزيف ، هذا هو السبب في ضرورة الحرص على تجنب تناول الأناناس أثناء فترة الحمل ، يجب التحدث إلى طبيبك للحصول على قائمة كاملة بالأطعمة التي يجب تجنبها أثناء فترة الحمل ، مع الاهتمام بتزويد قائمة من الفواكه المعتمدة مسبقًا و التي يمكنك استهلاكها بأمان.

العنب

من الأفضل تجنب العنب عندما تكونين حاملاً ، فهو يعد الأكثر اهمية في قائمة الفواكه الممنوعة للحوامل ، في حين أن الأطباء لم يخرجوا بعد بموقف ثابت بشأن الحمل و العنب ، فإنه يعتقد الآن على نطاق واسع أن مركب ريسفيراترول الذي يحتوي عليه العنب يمكن أن يكون سامًا للأمهات الحوامل ، علاوة على ذلك عندما تكونين حامل فقد تجدي صعوبة في هضم قشر العنب الأسود مع ضعف الجهاز الهضمي ، و هذا هو سبب إدراج العنب في قائمة الفواكه التي لا تستهلك في فترة الحمل ، بالإضافة إلى ذلك وجود حموضة عالية للعنب ، فمن المحتم أن تبدأ نوبة من غثيان الصباح و ربما تؤدي إلى الإسهال .

التمر الهندي

التمر الهندي غنية جداً بفيتامين C ، و هذا أحد الأسباب الرئيسية لتظهر على قائمة الفواكه الواجب تجنبها مع الحمل ، فاحتواء التمر الهندي على كميات عالية من فيتامين C ، و الذي يمكن أن يحد من إنتاج البروجسترون في جسمك ، و الذي يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من البروجسترون إلى الإجهاض و الولادة قبل الميعاد ، و قد تؤدي إلى تلف الخلايا في الجنين ، لذلك تأكد من أنك لا تستهلك الكثير من التمر الهندي خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

البابايا

في حين أن البابايا غنية بالمغذيات الكبيرة و الفيتامينات الضرورية لجسمك ، إلا أنها واحدة من الفاكهة غير المستحسنة للنساء الحوامل ، و يمكن أن تسبب البابايا ارتفاع في درجة حرارة الجسم و هذا ليس جيدًا عندما تكونين حامل ، و بصرف النظر عن ذلك فهي فاكهة غنية باللاتكس الذي يمكن أن يؤدي إلى تقلصات الرحم و النزيف و حتى الإجهاض ، هذا و قد يضعف أيضًا نمو الجنين.

الموز

قد تفاجأ لرؤية هذه الفاكهة المتواضعة (التي غالباً ما تكون غذاء مريح لكثير من الناس) مدرجة هنا ، في حين أنه من المعروف أنه يعتبر من الآمن تناول الموز أثناء الحمل ، و هناك عدد قليل من موانع الاستعمال ، فينصح النساء اللواتي يعانين من الحساسية و النساء اللواتي يعانين من السكري أو سكري الحمل من تناول الموز ، الموز يحتوي على مادة الكيتيناز و هي مادة تشبه مادة اللاتكس و هي مادة معروفة بالحساسية ، كما أنه يزيد من حرارة الجسم ، لذلك يجب على النساء اللواتي لديهن حساسية من الكيتينيز الابتعاد عن الموز ، أيضا الموز يحتوي على كمية جيدة من السكر ، و لذا ينصح الأشخاص المصابون بمرض السكر بعدم استهلاكها.

البطيخ

البطيخ جيد بشكل عام لجسم الإنسان ، لأنه يمكن الجسم من طرد جميع السموم أثناء تنظيم الترطيب في الجسم ، و لكن هناك جانب آخر لهذا إذا كنت تتناول البطيخ خلال فترة الحمل ، فقد تعرض الجنين إلى السموم المختلفة التي تتواجد في البطيخ ، إلى جانب ذلك إنه غذاء يحفز البرد ، و لهذا السبب يقترح عدم تناوله أثناء الحمل.