شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد مدهشة للبكاء.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توصل خبراء إلى وجود فوائد كبيرة للبكاء على الصحة، باعتباره طريقة للتنفيس عن مشاعر الحزن والاستياء، وفي بعض الأحيان تنهمر الدموع تعبيراً عن الفرح.

وبحسب موقع ” توب 10 هوم ريميديز ” ، فإن أول فائدة للبكاء تتمثل في التخلص من السموم حيث يطرح الجسم المواد الضارة مع الدموع.

ويساعد البكاء أيضًا على علاج التوتر، ويحيّد عمل الهرمون المسؤول عن الإجهاد، كما ينتج عنه تحسين المزاج.

ومن بين الفوائد أيضًا أنه يساهم في تحسين البصر، حيث تحمل الدموع معها جميع الشوائب.

ويعمل البكاء على ترطيب الأنف، حيث تنتقل الدموع عبر القنوات الأنفية، كما يعزز جهاز المناعة ويقتل البكتيريا المسببة للأمراض في العين.

وبحسب الخبراء فإن البكاء يساعدك على مواجهة الأزمات ويمنحك القوة للتغلب على تحديات الحياة، ويساعد في التعبير عن المشاعر للآخرين.