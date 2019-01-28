رئيس البرازيل يخضع لجراحة لإعادة توصيل الأمعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخضع جاير بولسونارو، رئيس البرازيل، الإثنين، لجراحة بهدف إزالة أنبوب من القولون وإعادة توصيل أمعائه؛ استكمالا لجراحة أجريت له بعد إصابته بطعنة كادت تودي بحياته خلال حملة انتخابات الرئاسة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال بيان من مكتب الرئيس إن "الأطباء أوصوا بأن يخلد بولسونارو، 63 عاما، للراحة لمدة 48 ساعة بعد الجراحة سيكون خلالها نائب الرئيس هاملتون موراو قائما بأعمال الرئيس".

تبعد الجراحة بولسونارو اليميني عن المشهد خلال كارثة منجم في ولاية ميناس جيرايس، إذ أدى انهيار سد في منجم للحديد إلى انهيارات طينية؛ ما أودى بحياة 58 شخصا على الأقل، فيما لا يزال مئات في عداد المفقودين.

ودخل بولسونارو، الذي تولى المنصب في الأول من يناير/كانون الثاني، المستشفى في ساو باولو الأحد، ثم بث تسجيل فيديو في وقت لاحق على تويتر وهي يرتدي رداء المستشفى، وتحدث فيه عن الأحداث الأخيرة، من بينها تحليقه بطائرة فوق موقع كارثة المنجم.

وقال إن الكارثة "أثرت علينا جميعا، نتضامن مع عائلات الضحايا".

وذكر أن من المتوقع أن تستمر الجراحة 3 ساعات، على أن يبقى في المستشفى لمدة 10 أيام.