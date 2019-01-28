علامات خلال الحمل إذا ظهرت توقفي عن الذهاب للعمل

قد تشعر المرأة الحامل بالكثير من الأعراض والعلامات خلال فترة حملها وقد تشعر بالتعب والخمول والإرهاق الشديد مع حدوث خلل في ضغط الدم نتيجة لوجود ضيف جديد داخل رحمها.

على الرغم من التعب والاجهاد المستمر المصاحب للأعراض والمضاعفات الخاصة بالحمل، إلا أنها تتحمل وتتحلى بالصبر من أجل سلامة طفلها الذي تنتظره. هناك العديد من السيدات الحوامل العاملات اللواتي لا يمكنهن التخلي عن عملهن خلال فترة الحمل ويستمرن بالذهاب إلى العمل دون توقف. مع ذلك، فهناك بعض العلامات الخطيرة والأعراض التي تشعر بها المرأة الحامل ومن الضروري أن تلتزم الفراش وقتها و تتوقف عن الذهاب للعمل فعليها أن تتخذ حذرها وتقدم إجازة مرضية من أجل التعافي وانتهاء هذه الأعراض بسلام. أما إذا اشتد الأمر فعليها أن تقدم الإجازة ولن تعود حتى بعد الولادة ولذلك سوف نستعرض سويًا أهم العلامات التي تصيب المرأة الحامل وتمكنها من عدم الذهاب للعمل

1- وجود ألم في أسفل الظهر أو البطن

عندما تشعر المرأة الحامل بآلام شديدة جدا في منطقة أسفل الظهر مصاحبة معها وجود بعض التورم في منطقة القدمين والرجلين فعليها بعدم الذهاب إلى عملها وأن تطلب إجازة مرضية على الفور وخاصة إذا كان عملها يتطلب الوقوف لفترات طويلة، واذا شعرت الحامل بذلك في الشهور الأخيرة من الحمل أي منذ بداية الشهر السابع فتكون هذه الأمراض أعراض ولادة مبكرة وقد يتطلب الأمر الراحة التامة وعدم التحرك إلا للضرورة القصوى، كذلك الشعور ببعض التقلصات في الرحم والمغص الحاد في منطقة أسفل البطن وفي منطقة وسط البطن وتشنجات عضلات المعدة فلابد على الحامل أن ترتاح وتلزم الفراش.

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2- حدوث نزيف

ومن الأعراض المزعجة التي تحدث للمرأة الحامل أثناء فترة حملها والتي يتوجب عليها عدم الذهاب للعمل هو حدوث النزيف أو نزول بقع من الدم وخاصة خلال أشهر الحمل الأولى لأنها أحيانا تكون إنذارا بحدوث إجهاض ومن الضروري الشعور بالراحة التامة وقلة الحركة حتى لا تتعرض المرأة لزيادة النزيف وربما إجهاض، و اذا كان النزيف داكن اللون مع نزول كتل حمراء فمن الممكن أنه تكون المشيمة نازلة لأسفل عند عنق الرحم وهذا بسبب بذل مجهود كبير أو قد يعني انفصال المشيمة، والذي يحدث عندما تبدأ المشيمة بالانفصال عن جدار الرحم، أما اذا كان النزيف حاداً، فهذا يعني حدوث ولادة مبكرة ولابد من الجلوس من العمل حتى بعد الولادة حتى لا يتطور الأمر يحدث مضاعفات.

3- الشعور بالصداع الحاد

أيضًا الشعور بالصداع النصفي الحاد والمزمن من أبرز الأعراض التي تصيب المرأة الحامل خلال فترة حملها ويكون الشعور بالصداع أمر مزعج جدا ويجعل الحامل فاقدة التركيز أو الإنتباه مع الإصابة ببعض الاضطرابات البصرية وحدوث مشاكل في الرؤية مع الإصابة بالتشوش وعدم النظر بشكل صحيح، وقد يتضاعف الأمر لحدوث بعض الانتفاخ والتورم في العينين وفي الوجه نتيجة للصداع المزمن في منطقة أسفل الرأس، لذلك إذا ذاد الصداع لأكثر من ثلاث ساعات لابد من الذهاب للطبيب المختص واتخاذ إجازة مرضية حتى تستعيد المرأة الحامل صحتها من جديد.

4- ارتفاع في درجة الحرارة

من الأعراض التي يجب عدم تجاهلها أيضا وتلزم المرأة الحامل بالتوقف عن العمل هو إصابة الحامل بالحمى وارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم لأن قد تصاب الحامل بإنخفاض شديد في درجة الحرارة مع الإصابة بإرتخاء العضلات والأوعية الدموية حيث إذا كانت درجة حرارة الجسم للمرأة الحامل اكثر من 37.5 درجة مئوية بدون وجود أنفلونزا أو أعراض نزلة برد، فاتصلي بطبيبك في اليوم نفسه، ولا تذهبي للعمل مع تقديم إجازة مرضية لأن درجة الحرارة الشديدة قد تشكل ضررا كبيرا على الجنين.

5- غثيان وتقيء مستمر

من الطبيعي أن المرأة الحامل تشعر بالغثيان والدوار نتيجة اختراق البويضة وحدوث الحمل وقد تستمر أعراض الغثيان والتقيئ في الشهور الاولى من الحمل وهناك بعض السيدات التي تمتد هذه الأعراض طوال فترة الحمل مع الشعور بالدوار والدوخة الشديدة ولهذا السبب فلابد على المرأة الحامل أن تترك العمل لأنها تكون فترة صعبة للغاية وتلتزم التواجد في المنزل، لأنه من الممكن أن يتضاعف الأمر يحدث فقدان للوعي وبسبب الجهد والعمل الكثير قد تشتد هذه الأعراض وتظل المرأة في تقيؤ وغثيان مستمر وربما يحدث جفاف للمرأة الحامل وقد يصاب الطفل بالضرر، قد يحدث أيضا تورم وانتفاخ البطن والقدمين مع حدوث اسهال والشعور بالألم عند منطقة البطن.

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