الشرطة البريطانية تُحذِّر ماركل مِن مغبّة إغلاق السيارة بنفسها

حذّرت الشرطة البريطانية وضباط الحماية الملكية دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، من مغبة إغلاق السيارة بنفسها.

وتتسم سيارات ميغان ماركل وهاري بأن أبوابها ذاتية الإغلاق بإحكام، ويخشى المسؤولون من أنها لن تمكن من العودة إلى داخل السيارة بالسرعة الكافية في حال تعرضها لهجوم.

وجاء تدخّل المسؤولين الأمنيين هذا بعد استهداف اليمين المتطرف الممثلة السابقة، البالغة من العمر 37 عاما، والأمير هاري (34 عاما) بتهديدات.

وقال مصدر أمني إنه "لا شيء أكثر أهمية لهؤلاء الرجال (الأمن) من حماية العائلة المالكة.. ميغان وهاري يحبان مقابلة الجمهور قدر الإمكان وإجراء اتصالات مع الحشود التي تأتي لرؤيتهم"، مضيفا أنه رغم أن إغلاق باب السيارة قد يبدو كأنه شيء تافها فإنه قد يشكل فرقا كبيرا.

وأوضح المصدر أنه في حال حدث خطأ في "وصول العائلة المالكة إلى إحدى الفعاليات لسبب ما، يجب أن يكون رجال الأمن قادرين على إعادتهم إلى السيارات في ثوانٍ إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك، لكن سيكون هذا مستحيلا إذا كانت السيارة مغلقة ومقفلة بإحكام".

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