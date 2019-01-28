أسماء الأسد تخضع لعملية جراحية ناجحة في الثدي

كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأحد، أن زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، أجرت عملية جراحية في الثدي، ضمن برنامجها للعلاج من السرطان.

وذكرت الوكالة أن "العملية التي أجرتها أسماء الأسد بالمشفى العسكري في دمشق تكللت بالنجاح"، مضيفة أن "رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنّى للسيدة أسماء الشفاء العاجل".

وأعلن عن إصابة أسماء بسرطان الثدي في أغسطس/ آب الماضي، حيث نقلت "سانا" تغريدة من حساب رئاسة الجمهورية عبر "تويتر" قالت "بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا".

ونشرت "سانا" وقتها صورة للسيدة الأولى، البالغة من العمر 43 عاما، إلى جانب زوجها بشار الأسد، أثناء ما يبدو أنها جلسة لتلقي العلاج.

وقالت الوكالة إنه "وحسب الصورة التي نشرها المكتب الصحافي فإن أسماء تتلقى العلاج بأحد المشافي العسكرية في دمشق".

وجاء أول تعليق لأسماء على إصابتها بالسرطان عبر "فيسبوك"، إذ قالت في منشور عبر صفحة الرئاسة السورية: "أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوة ومجابهة الصعاب، وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كل الأعوام السابقة".

يذكر أن أسماء الأسد، أم لثلاثة أولاد، صبيان وبنت، ووالدها طبيب القلب في بريطانيا فواز الأخرس، ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري.

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