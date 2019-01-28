شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح تحميك من اكتئاب الفصول أهمها التقليل من السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند تغير الفصول يصاب العديد من الأشخاص بتغيرات مزاجية تدعى اكتئاب الفصول، ولكن فى الشتاء تظهر بشدة لدى البعض، ونتيجة لعدم سطوع الشمس، وهدوء الأجواء الخارجية، وخلال هذا التقرير المنشور عبر موقع " healthline"، نقدم بعض النصائح لتجنب الإصابة باكتئاب الفصول، ومنها:

-هل تعلم أن تحدى شعور الاكتئاب وممارسة الرياضة أو المشى يوميا يحد من سيطرة الاكتئاب عليك، فهذا ينشط خلايا المخ، ويزيد من إفراز هرمون السعادة، وتعمل على تقوية الجهاز المناعى الذى إذا قل تزداد نسبة الإصابة بالاكتئاب.

- التقليل من التعامل مع "السوشيال ميديا" لأنها تزيد من نسبة الإصابة بالاكتئاب، خاصة إذا كنت تشاهد الأخبار السيئة، فإذا كنت تقضي معظم وقت في اليوم عليها فأنت معرض للإكتئاب، وعليك تحديد ساعة واحدة فى اليوم.

- الجلوس مع أشخاص إيجابيين ومميزين فى حياتهم يقلل من فرص إصابتك بالاكتئاب، لان تجلس مع أشخاص لدية هدف جيد فى الحياة، ولذا أبحث عنهم فى حياتك.

- الحد من التوتر والإجهاد من أهم النصائح التى ينصح بها التقرير، لأن الإفراط فى هذين الشعورين يتسبب فى إصابتك بالاكتئاب، وأنت غنى عن ذلك، لذا ينصح بتعليم كيفية إدارة والتعامل مع الإجهاد والتوتر.

- النوم الجيد يقلل من الإصابة بالاكتئاب الموسمى، ولذا ينصح بالنوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا.