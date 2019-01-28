اكتشاف بروتين رئيسي في إنتاج الإنسولين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصل باحثون من كلية الصحة والعلوم الطبية في جامعة كوبنهاجن في الدنمارك إلى اكتشاف البروتين المسؤول عن إنتاج الإنسولين.

وخلال الدراسة المنشورة في دورية Journal of Diabetes Science and Technology يوم 25 يناير، اكتشف الباحثون أن هرمون برولينسولين proinsulin المنتج في البنكرياس، يحتاج إلى وجود بروتين يسمى "GRP94" كي يتحول إلى إنسولين.

وقام الباحثون بإزالة أو تثبيط البروتين GRP94 في نماذج من فئران التجارب لمعرفة ما حدث مع البرولينسولين؛ حيث لاحظوا أن خلايا بيتا لم تفرز كميات كافية من الإنسولين.

ويقول د. ميكال توماز مارزيك، الباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره موقع الجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: "نأمل في أن يساعدنا هذا الاكتشاف الجديد في تطوير عقاقير جديدة لمنع الإفراط في إنتاج الإنسولين كما يحدث عند الأطفال والبالغين الذين يعانون من فرط الإنسولين، وعلى المدى الطويل، نأمل أيضا في أن نتمكن من زيادة إنتاج الإنسولين، وتخفيف العبء الكبير للإنتاج من خلايا بيتا فيما يتعلق بمرض السكري من النوع الثاني، والحفاظ على وظيفة إفرازها لفترة أطول دون الحاجة إلى حقن الإنسولين.