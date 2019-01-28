شكرا لقرائتكم خبر عن لما تقابل مشكلة.. تتكلم مع مين وتعمل إيه عشان تحسن نفسيتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون من الصعب التحدث مع الناس عن شعورك خاصة عندما تواجه مشكلة قد لا يراها غيرك بقدرها الذى تراه، فيتحول شعورك للقلق من أنهم لن يأخذوا مشاعرك بجدية، وهو أمر مؤذٍ نفسيا أكثر من المشكلة التى تواجهها نفسها، لذلك نقدم لك نفسيا الخطوات الصحيحة لاختيار الشخص الأكثر ثقة لك وكيفية التخفيف من مشاعرك فى هذا الوقت، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Betterhealth" الطبى.

قد يساعدك التحدث إلى شخص تثق فيه بشأن شىء مزعج فى:

• فرز المشكلة أو رؤية الموقف بشكل أكثر وضوحًا.

• انظر إلى المشكلة بطريقة جديدة أو مختلفة.

• التنفيس عن التوتر ويمكن أن يساعدك هذا في الحصول على رؤية جديدة حول الموقف الذي يسبب المشكلة.

• اكتشف أنك لست وحدك: قد تجد أن العديد من الأشخاص الآخرين يشاركونك مشاعرك.

• تحديد الخيارات أو الحلول التي لم تفكر بها من قبل.

إذا كنت لا تتحدث عن مشاكلك فقد مشاعرك المكبوتة تنفجر بطريقة محرجة أو غير مناسبة، وقد تجد أيضًا أن الأمور قد تزداد سوءًا إذا كنت لا تحاول مناقشتها.

خطوة أولى مهمة هى تحديد من تريد التحدث إليه، عليك أن تشعر أنه يمكنك الوثوق بالشخص الذى تتحدث معه، وهناك أخصائيون وأطباء نفسيون متخصصون فى التحدث إليك، فاللجوء إلى الطبيب لا يعنى بالضرورة أنك تعانى من مرض عقلى.

يمكنهم تقديم المشورة فى مجالات التخصص، بما فى ذلك:

• الصحة النفسية.

• الكحول والمخدرات الأخرى.

• الحالة النفسية خلال حمل.

• مشاكل عائلية.

• مشكلات التعليم والمهن.

• سوء المعاملة بما في ذلك الإيذاء البدني أو الجنسي أو العاطفى.

من المهم إيجاد طرق للتعبير عن مشاعرك، لأن هذا يمكن أن يساعدك على إطلاق التوترات الداخلية واتخاذ قرارات أفضل، وهناك عدد من الطرق التى يمكنك من خلالها التعبير عن شعورك بما فى ذلك:

• خصص بعض الوقت لك وإن كانت عشر دقائق لأخذ بعض المساحة لنفسك.

• اكتب عن شعورك: قد تكون هذه طريقة مفيدة لاستكشاف مشاعرك، فبعض الناس يحتفظون باليوميات، والبعض الآخر يكتب ما يأتى فى رأسه، فقد ترغب فى كتابة قصة حول ما يزعجك.

• الابتعاد عن المواقف التى تجعلك غاضبًا.

• التحدث عن النفس: تغيير أنماط التفكير السلبية لمساعدتك فى النظر إلى الأشياء فى حالة أكثر إيجابية.

• الاسترخاء: هو طريقة لتركيز أفكارك والنظر فى الصورة الكبيرة.

• ممارسة الرياضة: فإنها تمنحك الكثير من الفرص لإخراج ما بداخلك.

• كن مبدعا وارسم أو قم ببعض الهوايات الأخرى التى تطلب نوعا من الإبداع.

• استخدام الموسيقى مثل الغناء أو الاستماع إلى الموسيقى) يمكن أن يساعد الجميع، وكذلك الرقص على الموسيقى.