شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الكرفس بالليمون للتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكرفس من الخضراوات المهمة لصحة الإنسان، حيث إنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهو يساعد فى عملية التمثيل الغذائي والحد من الإصابة بعسر الهضم، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف، كما أنه يساهم فى التخلص والقضاء على الوزن الزائد لأنه من الخضراوات التى تشعرك بالشبع لفترات طويلة.

ومن أبرز فوائد الكرفس للجسم أنه يطرد جميع السموم المتراكمة داخله، ويعمل على تطهيره دائما، كما أنه يحتوى علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الإصابة بالسرطان، وعند إضافة عصير الليمون أو شرائح الليمون عليه وجعله عصير مميز ومثير، يمد الجسم بالعديد من العناصر المهمة له، وذلك وفقا لموقع "stylecraze".



عصير الكرفس بالليمون

وأشار الموقع إلى أن إعداد عصير الكرف بالليمون من الوصفات الهائلة فى الحد من تعرض الجسم للالتهابات، كما أنه يحافظ على توازن الماء داخل الجسم، وليس ذلك فقط بل يقلل فرص الإصابة بنزلات البردن وذلك يرجع إلى احتواء الليمون على فيتامين "سى"، واحتواء الكرفس على العديد من الفيتامينات المهمة للجسم وأيضا لعنصر الحديد، فتناول هذا المشروب يقوى الجهاز المناعى بشكل كبير، وأيضا يعد من المشروبات الجيدة لمن يرغب فى التخلص من الوزن الزائد.



فوائد عصير الكرفس بالليمون

- ماء.

- حزمتان من الكرفس.

- 2 حبة ليمون.

نقوم بضرب جميع المكونات السابق ذكرها فى الخلاط، وشرب العصير.