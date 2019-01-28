تعرف على أنواع الأمراض الروماتيزمية عند الأطفال وتأثير كل نوع على الصحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأمراض الروماتيزمية عند الأطفال أو التهاب المفاصل من المصطلحات التى تستخدم لوصف العديد من أمراض المناعة الذاتية والالتهابات التى يمكن أن تتطور عند الأطفال، فعلى الرغم أن أعراضها متشابهة مثل ألم وتورم المفاصل والاحمرار إلا أن كل نوع منها له أعراض أخرى تميزه، فالبعض منها قد يؤثر على العين والبشرة والجهاز الهضمى. وحسب ما ذكره موقع arthritis فإن أنواع الأمراض الروماتيزمية عند الأطفال هى: طفل 1: التهاب المفاصل مجهول السبب، وهو النوع الأكثر شيوعا بين الأمراض الروماتيزمية عند الأطفال. 2: التهاب الجلد والعضلات، وهو من الالتهابات التى تسبب ضعف العضلات والطفح الجلدى على الجفون والمفاصل. 3: الذئبة الحمراء، وهى من الأمراض المعروفة والتى تؤثر على المفاصل والجلد والكليتين والدم ومناطق أخرى فى الجسم. 4: تصلب الجلد المعروف باسم الجلد الصلب وهو مجموعة من الحالات التى تسبب شد فى الجلد.

روماتيزم الاطفال 5: مرض كاواسكى، يسبب هذا المرض التهاب الأوعية الدموية التى يمكن أن تؤدى لمضاعفات فى القلب. 6: مرض النسيج الضام المختلط، ويشمل هذا المرض التهاب المفاصل والجلد والعظام وتصلب الجلد ويرتبط مع مستويات عالية من الاجسام المضادة. 7: فيبروميالغيا، وهى متلازمة الألم المزمن وهذه الحالة مرتبطة بالتهاب المفاصل ويمكن أن تسبب صلابة الجلد والألم مع اضطرابات فى النوم.

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