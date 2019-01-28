كيف تأكل اللحوم بطريقة صحية؟

في كثير من الأحيان تنصح التوصيات الصحية بتقليل أكل اللحوم بشكل عام، أو الامتناع عن أكل اللحوم الحمراء. لكن اتباع الطرق الصحية في اختيار وطبخ اللحوم يمكن أن يجنبك هذا المنعطف، أو على الأقل يؤجل وصولك إلى مرحلة اعتبار اللحوم طعاماً غير مناسب. إليك ما يمكنك عمله لتأكل اللحوم بطريقة صحية:

الشوي ثم السلق أفضل طرق الطهي، مع استخدام قليل من الملح وتحسين المذاق بالتوابل والأعشاب

* اللحم قليل الدهن هو الأفضل دائماً، فدهون اللحوم ترتبط بالسكري وأمراض القلب.

* لحم الغزال هو الأفضل لخلوه من الدهون، يليه صدر الديك الرومي ثم صدر الدجاج واللحوم الحمراء قليلة الدهون.

* عند شراء اللحم المفروم اسأل عن نسبة الدهون، واجعل الأولوية للنوعية قليلة الدهن.

* اضف القليل من الملح للحوم، ويمكنك تحسين المذاق بإضافة الأعشاب والتوابل.

* اختيار طريقة الطبخ الصحية يقلل أضرار أكل اللحوم. لا تكثر من الزيت في الطبخة، والأفضل لطهي اللحوم هو الشوي سواء داخل الفرن أو على الشواية، وكذلك السلق في الماء.

* عند إعداد اللحم للطبخ استبعد ما تستطيع استبعاده من الدهون، وخاصة جلد الدجاج.

* احرص دائماً على وجود الخضروات إلى جانب اللحوم في الوجبة.