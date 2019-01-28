شكرا لقرائتكم خبر عن لو اتعورت من السكينة أو المرايا.. إسعافات أولية لوقف النزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثير منا للحوادث الطارئة مثل الجروح نتيجة التقطيع بالسكين أو من زجاج المرايا وغيرها من الجروح التى تتطلب الإسعافات الأولية لوقف النزيف، فى هذا التقرير نتعرف على طرق الإسعافات الأولية لوقف النزيف فى الجروح البسيطة، بحسب ما ذكر موقع "Prevention".



اسعافات لوقف النزيف

يمكنك أن تُطبق هذه الإسعافات على الإصابات الخفيفة نسبيا، لكن إذا كان لديك جرح فى البطن أو الصدر، أو إذا النزيف شديدًا لدرجة أنه يتجمع على الأرض أو ينتشر من خلال ملابسك يجب الاتصال بالاسعاف فورا، وإليك الإسعافات الأولية التى يمكنك اتباعها..

إذا كان الجرح صغيرا فتوجه إلى أقرب حوض ثم اغسل يديك لمنع انتشار العدوى إلى الجرح المفتوح، ولكن إذا كان الجرح كبيرًا للغاية، فعليك البدء بالضغط على الجرح بقطعة قماش نظيفة لمنع النزيف.



غسل الجرح

هذه هى الخطوة الأكثر أهمية عندما يكون لديك جرح ولا يتوقف النزيف، يجب أن تضع ضغطاً ثابتاً لعدة دقائق للسماح بالتخثر الطبيعي للدم وتجلطه.

استخدم قطعة قماش نظيفة أو ضمادة واضغط برفق على الجرح، الضغط لمدة 10 إلى 15 دقيقة يجب أن يكون فعالاً لوقف النزيف.

قد تكون سمعت عن علاجات طبيعية تساعد على وقف النزيف، مثل الفلفل أو البن على الجرح للمساعدة فى تجلط الدم، وبالرغم من أن الفلفل الأحمر يحتوى على تركيزات عالية من الحديد، وهو ما يفسر استخدامه كعلاج طبيعى لوقف النزيف، وكذلك البن يحتوى على خصائص قد تقيد الأوعية الدموية والأنسجة الجلدية لتعزيز التخثر، إلا أنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت هذه الأساليب تُجدى بالفعل فى وقف النزيف ، لذا إذا كنت تستخدم أحد هذه المكونات، فمن الضروري أن تستمر في تنظيف الجرح وتطهيره بعد ذلك.

بعد توقف النزيف سترغب فى إلقاء نظرة على الجرح، وتحليل الضرر، لذا نظف جرحك تحت الماء الجارى واغسل المنطقة المحيطة به بالصابون، ولكن حاول ألا يصل الصابون على الجرح، وتأكد من إزالة أى أتربة أو مخلفات قد تكون في الجرح باستخدام الملقط إذا كنت مضطرًا لذلك.

عندما يكون الجرح نظيفًا ولم يعد ينزف، فقد حان الوقت لبدء الشفاء، استخدم مرهم مضاد حيوى على الجرح بعد أن يتوقف النزيف لمنع العدوى.



ضمادة على الجرح

يمكن أن تترك الجروح الصغيرة والخدوش مكشوفة بعد استخدام مرهم المضاد الحيوى، ولكن إذا كان الجرح أكبر أو كنت تشعر بأنك بحاجة إلى حماية إضافية، ستحتاج إلى وضع ضمادة أو شاش و تأكد من تغيير الضماد مرة واحدة على الأقل يوميًا حتى يتم إغلاق الجرح بالكامل وشفاءه.

إذا اتبعت كل هذه الخطوات فمن المحتمل أن تلتئم الجروح بشكل طبيعي خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.