شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الموز تنظيم السكر والضغط بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموز من أشهى أنواع الفواكه على الإطلاق، حيث إنه ذات طعم مميز، وأيضا له العديد من الفوائد التى يحصل عليها الجسم، نتيجة للعناصر الغذائية المتواجدة به، فيحتوى على مضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم، والعناصر الأخرى المهمة لجسم الإنسان، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الفوائد التى يحصل عليها الجسم بعد تناوله للموز وفقا لموقع "healthline".

يقدم التقرير أبرز الفوائد الصحية التى يحصل عليها الجسم فور الاستمرار يوميا على تناول ثمرة من الموز، ومنها:

- ثمرة من الموز تساهم بشكل كبير فى تنظيم نسبة السكر بالدم، وذلك يرجع إلى احتوائه على نوع من الألياف يدعى "البكتين"، وهو الذى يساهم بشكل فى تنظيم نسبة السكر.

- الموز من أفضل أنواع الفواكه التى تعمل على تحسن عملية الهضم، والحد من الإصابة بالعسر الهضمى.

- الموز يحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تساهم بشكل كبير فى الحد من الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الأمعاء والقولون.

- هناك العديد من الأقاويل التى تؤكد أن تناول الموز يتسبب فى زيادة الوزن، ولكن الشىء الأكثر صحيا، وصحيح هو أن الموز يعمل على التخلص من الوزن الزائد، وذلك يرجع إلى أنه منخفض السعرات الحرارية، وأيضا يحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تساهم فى القضاء على الوزن الزائد، لأنه يزيد من الشعور بالشبع لفترات طويلة.

- نظرا لاحتواء الموز على عنصر البوتاسيوم، فهذا يجعله من الفواكه التى تحافظ على صحة القلب.

- الموز يساهم فى تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من ارتفاعه.

- احتواء الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، تجعله من الفواكه المهمة لمرضى الكلى، حيث إن تناوله باستمرار يحافظ على الكلى، ويحد من الإصابة بأمراضها المختلفة كالفشل الكلوى أو ما شابه ذلك.

- يحد من الإصابة بالاكتئاب أو الشعور بالقلق والتوتر، فهو من الفواكه المهمة التى تزيد من شعورك بالسعادة ولذا ينصح بتناول ثمرة منها على الريق.

- ونظرا لاحتواء الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم المهم فى العملية الجنسية، خاصة لدى الرجال، فتناول موزة قبل العلاقة الزوجية يساعد فى تدفق الدم فى العضو الذكرى، ويسهل الانتصاب الجيد.