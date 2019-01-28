شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب فقدان الشهية كثيرة منها الألم والآثار الجانبية للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان الشهية بشكل مستمر هو أمر مرضى يحتاج لعلاج، فجملة "مليش نفس" قد تتحول لمشكلة صحية وليست مجرد عبارة تدل على انخفاض الشهية إذا استمرت الحالة لفترة طويلة، لأن ذلك سينتج عنه نقص الوزن والعديد من الأمراض التى تهدد الحياة، ومن أعراض ذلك أن بعض المرضى يقولون إنهم يعانون من الألم، فيعرف المرضى أنهم بحاجة إلى تناول الطعام ولكن لا يستطيعون فعل ذلك، وهنا نتحدث عن اسباب فقدان الشهية وكيفية التعامل معه بشكل طبى صحيح، وفقا لما ذكره موقع " verywellhealth" الطبى.

- التعديلات الأيضية فى الأمراض مثل السرطانات المتقدمة والإيدز، حيث يتم إطلاق مواد كيميائية معينة تسمى السيتوكينات من قبل الجسم، تتسبب السيتوكينات فى حدوث استجابة التهابية داخل الجسم يمكن أن تغير من كيفية استقلاب الجسم للمغذيات.

الأعراض الجسدية: يمكن أن تؤدى أعراض المرض إلى انخفاض الشهية وبالتالى فقدان الوزن، والتى تشمل على:

- الألم

- فرط الحساسية للروائح، وغالبا ما تسبب النفور من الأطعمة

- عسر البلع: صعوبة في ابتلاع الأطعمة

- ضيق التنفس

- الغثيان أو القىء

- الإمساك أو الإسهال

- الآثار الجانبية للأدوية: الأدوية التى تستخدم لعلاج بعض الأمراض يمكن أن يكون لها آثار جانبية تؤدى إلى فقدان الشهية.

- الاضطراب النفسى ومنه الاضطرابات العاطفية التى تؤثر بشكل مباشر فى فقدان الشهية.

- أسباب أخرى منها الملوثات في الفم أو المرىء.

إذا كانت هناك أعراض تساهم فى انخفاض الشهية وفقدان الوزن فيجب التعامل مع هذه الأعراض أولاً، والتى تشمل على الألم، والغثيان، والتعب، والاكتئاب فهى الأعراض الأكثر شيوعا التى تحفز فقدان الشهية وعادة ما تكون سهلة العلاج.

وإذا كانت الأعراض من الأعراض الجانبية للأدوية فقد يرغب الطبيب فى إيقاف الدواء إذا لم يكن ذلك ضروريًا أو يكتب لك علاجًا آخرًا، وكذلك يعتمد العلاج على السبب تحديدا وفواتح الشهية لها دور فى التعامل مع المشكلة.