أعراض حصوات المرارة وأسبابها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر حصوات المرارة واحدة من المشاكل المزعجة التى يعانى منها الكثيرون، فالمرارة هى عضو صغير على شكل كمثرى تقع فى الجانب الأيمن من البطن وتحتفظ بسائل هضمى يسمى الصفراوية، وقد تتعرض المرارة لبعض الالتهابات والحصوات التى تسبب ألما شديدا وغثيانا وقيئا، ووفقا لما ذكره موقع healthline فأن أعراض حصوات المرارة هى: أعراض حصوات المرارة

حصوات المرارة 1: ألم شديد فى الجزء العلوى من البطن وأعلى الظهر. 2: غثيان وقىء مستمر. 3: ألم فى الكتف الأيمن. 4: اصفرار لون البشرة والعين. 5: انتفاخ وغازات فى البطن. 6: عسر الهضم وحرق فى المعدة. 7: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد. 8: قد تسبب حصوات المرارة انسداد فى البنكرياس والتهاب شديد فيه . 9: حصوات المرارة قد تسبب ثقب شديد فى المرارة. 10: إهمال علاج حصوات المرارة قد يسبب انسداد الامعاء وسرطان المرارة.

حصوات وهناك بعض الاسباب التى تزيد من خطر الاصابة بحصوات المرارة ومنها: أسباب الإصابة بحصوات المرارة 1: العرق الشديد قد يزيد من تكوين حصوات المرارة. 2: الإكثار من تناول الاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول تزيد من الاصابة بحصوات المرارة. 3: مرضى السكر أكثر عرضا لتكوين حصوات المرارة. 4: الآثار الجانبية لبعض الادوية تزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة. 5: من يعانون من ارتفاع الدهون الثلاثية فى الدم هم الأكثر عرضا لتكوين حصوات المرارة. 6: أمراض الكبد وأمراض الدم، تسبب الإصابة بحصوات المرارة. على حسب حالة المريض يصف الطبيب طريق العلاج المناسبة سواء بالأدوية التى تساعد على تفتيت الحصوات أو عمليات المنظار الحديثة، ومن الممكن تناول الأعشاب الطبيعية لعلاج حصوات المرارة ومنها بذور الكتان والشعير.

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