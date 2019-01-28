10طُرق فعالة ومضمونة لتصغير حجم المعدة بدون عمليات جراحية

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طرق مضمونه تصغير حجم المعدة بدون عمليات جراحية

لكل من يرغب بالتخلص من الدهون الزائدة بشكل طبيعي ودون الحاجة الى جراحة، أفضل طريقة للقيام بذلك هي التقليل في وجبات الطعام وتناول وجبات صغيرة متكررة .والتأكد من تناول الطعام ببطء حيث انه يعطي احساس بالشبع سريع . ومن ثم سيبدأ جسمك بالتعود على كميات أقل وأقل من الطعام.. تقليص المعدة هو موضوع نقاش في كثير من الأحيان من قبل خبراء الصحة. ولكن من الممكن الحد من حجم المعدة بأمان ودون جراحة ، وذلك ببساطة عن طريق تغيير عادات تناول الطعام .

1- تناول وجبة الفطور :

واحدة من أبسط الطرق للسيطرة على الجوع هي تناول وجبة الفطور بانتظام . الاشخاص الذين يظلون طوال الليل من دون طعام ويهملون وجبة الإفطار ، فإن الجوع يرتفع إلى مستويات أكثر من الطبيعي في منتصف اليوم او اخره مما يؤدي الى تناول كميات اكثر من الطبيعي . لذلك تناول وجبة الفطور من اهم الامور التي تساعد على تقليص المعدة وتناول كميات معتدلة من الطعام

2- تناول الخضروات والحبوب الكاملة :

هناك طريقة للسيطرة على الجوع هي من خلال تناول الأطعمة الغنية بالألياف . الخضروات مثل السبانخ والفطر والبروكلي توفر مستوى عالي من التغذية الصحية . كما أنها تعطيك احساس بالشبع وهي منخفضة في السعرات الحرارية .



3- تناول الطعام ببطء :

بشكل عام تناول الطعام ببطء هو استراتيجية جيدة عند محاولة فقدان الوزن. الجسم يحتاج الى وقت ما بين 20 و 30 دقيقة لإرسال إشارة إلى الدماغ لاعطاء احساس بالشبع . عند تناول الطعام بسرعة كبيرة، فان الشخص يكون اكثر عرضة لخطر الإفراط في تناول الطعام . لذلك استراتيجيه تناول الطعام ببطء والاستمتاع حقا بالطعام سوف تمنعك من الافراط في تناول الطعام وتساعد على تقليص حجم المعدة بشكل طبيعي .

4- شرب الماء



عند شرب كمية كافية من الماء ، فانها تساعد على الشعور بالشبع في كثير من الاحيان . وقد اوصى الاطباء على شرب ثمانية أكواب من الماء يوميا لان هذا يمنع رغبه الجسم في تناول الطعام في كثير من الأحيان وتعطي شعور بالشبع وتساعد على تقليص المعدة بشكل طبيعي . إقرأ عن ريجيم الماء



5- الحصول على قسط كاف من النوم

تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يحصلون على كمية غير كافيه من النوم ، فان الجسم يزياد في انتاج هرمون جريلين ( هرمون الجوع ) ، مما يزيد من الشهية والجوع وتناول كميات اكبر من الطعام , وفي نفس الوقت يحصل انخفاض في هرمون ليبتين ( هرمون الشبع ) ، مما يجعل من الصعب السيطرة على الجوع . لذلك النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا يعمل على تحسين مستوى هرمون الجوع والشبع ويساعد على تناول الطعام بطريقة طبيعية وتقليص حجم المعدة دون الحاجة الى جراحة .



6- استخدام أطباق أصغر



تناول الطعام بالاطباق الكبيرة يرسل إشارة إلى أن كمية الطعام غير كافية وقليلة ولكن وضع الطعام في اطباق اصغر يرسل اشارات للمخ توحي بالامتلاء ، بغض النظر عن الكمية الفعلية من المواد الغذائية الموجودة في الاطباق . وضع نفس الكمية من الطعام في اطباق اصغر هي وسيلة مؤكدة تساعدك على اكل كميات أقل دون أن تلاحظ مما يساعد على تقليص حجم المعدة طبيعيا .



7- تجنب الأكل أمام التلفاز

تناول الطعام امام التلفاز يجعلك تتناول الطعام دون ان تشعر بالكمية التي تتناولها وخصوصا اذا كان وجبات سريعة ذات سعرات حرارية عالية , لذلك ينصح دائما بتجنب تناول الطعام امام التلفاز لتساعد على تقليص حجم الطعام المتناول وتقليص حجم المعدة طبيعيا



8- إبقاء الوجبات الخفيفة بعيده عن النظر



دراسات عديدة أظهرت أن الناس يأكلون أكثر بكثير عندما يكون الغذاء مرئية بدلا من وضعه في مكان بعيدا الرؤية ، حتى لو أنهم يعرفون أنه موجود في مكان معين . لتجنب تناول الوجبات الخفيفة الاضافية يجب إبقاء الطعام المغري في مكان بعيد عن النظر او خارج المنزل .



9- مضغ الطعام جيدا



مضغ الطعام ببطئ يعطي احساس بالشبع بسرعة اكبر مع تناول كميات اقل من الطعام بسعرات حرارية اقل .



10 – الامتناع عن تناول الوجبات السريعة :



الأطعمة التي تباع في مطاعم الوجبات السريعة مليئة بالسعرات الحرارية والدهون التي تتوجه مباشرة إلى التخزين على شكل دهون في منطقة البطن. لذلك يجب الامتناع عن تناول الوجبات السريعة واستبدالها بالمواد الغذائية الصحية مثل السلطات والخضروات والفواكه .

نقدم اليكم بعض المشروبات و الاطعمة تساعد على تصغير المعدة و إنقاص الوزن:



عصير الليمون المثلج :

له تأثير جيداً في تقليل حجم البطن. تحتوي ل 20 أوقية من عصير الليمون المثلج علي 250 سعرة حرارية و 68 جرام من السكر . و هناك الكثير من المشروبات المنعشة في الصيف التي يمكنك تناوله بدون الشعور بالذنب و قد يساعدك في إنقاص الوزن و فيما يلي مشروبات و اطعمة تساعد على تصغير المعدة

تناول المياه :

يجب أن تحاول تبقي جسمك رطب عندما تحاول إنقاص وزنك . و ذلك لأن تناول الكثير من الماء يساعد في الإحتفاظ بتوازن السوائل في الجسم ، و يؤدي إحتفاظ الجسم بالماء إلي البطون المنتفخة ، بل و يزيد من الشعور بالشبع . و أيضاً للحصول علي قيمة غذائية عالية يمكنك تناول ماء الزهورات أو الماء بالأعشاب الطازجة أو إضافة الحمضيات ، حتي تشجعك علي تناول المزيد من الكميات .



تناول عصير البطيخ :

عصير البطيخ عنصر مهم جداً ، ليس فقط لأنه مرطب طبيعي لمحتواه المائي ،و أيضاً البطيخ محمل بالعناصر الغذائية ، مثل الليكوتين و هو مادة فعالة في مقاومة السرطان . فضلاً عن الأحماض الأمينية المعروفة بإسم الأرجينين . و قد وجدت دراسة في مجلة التغذية بأن الأرجنين يقلل من الدهون الموجودة في الجسم و تعمل علي زيادة قوة العضلات يمد البطيخ الجسم بحوالي 56 سعرة حرارية .



شاي النعناع المثلج :

هذا الخليط هذه الفاكهة تمكنك من القضاء علي عطشك في يوم صيفي حار . بالإضافة إلي ذلك فإن النعناع فعالة في تقليل دهون المعدة . حتي أنه يساعد علي هضم الأطعمة التي تحتوي علي الدهون مثل البرغر و شرائح اللحم . و يساعد أيضاً علي منع حدوث إنتفاخ المعدة .

فرابيه الأناناس :

يمكنك تناول فرابيه الأناناس عند قضاء ليلة صيفية علي الشاطئ و يحتوي علي المكونات التي تعمل علي حرق دهون البطن . يحتوي الإناناس علي البروميلين وهو يساعد علي تكسير البروتين و سهولة هضمه و التخلص من الإنتفاخ .

تناول الشاي الأخضر :

إلي جانب أن الشاي الأخضر يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان و القلب . و بذلك فإن الشاي الأخضر مفيد للجسم كله حيث يحتوي علي مضادات الأكسدة .و أثبتت الدراسات أن مضادات الأكسدة تساعد تقليل دهون البطن . لذلك يمكنك تناول الشاي الأخضر قبل تناول الطعام لكي تزيد من حرق الدهون و أيضاً قبل ممارسة التمارين الرياضية .



الفول :

وجدت دراسة في طب مرضي السكر 2011 عن تأثير البروتينات النباتية الموجودة في الفول تساعدك في التحكم في النظام الغذائي الخاص بك لمدة 6 أشهر . و بذلك فهو عنصر فعال للغاية في حرق دهون البطن و تحفيز فقدان الوزن . و يعمل النظام الغذائي النباتي علي زيادة سرعة حرق الدهون وخصوصاً البطن .



الحليب قليل الدسم :

تساعد منتجات الألبان قليلة الدسم علي بناء عضلات قوية . و لكن إذا كنت تريد إنقاص وزن الخصر فهو يساعد علي حرق السعرات الحرارية . و ذكرت مجلة التغذية عام 2011 ، عند تناول 7 حصص يومياً من منتجات الألبان قليلة الدسم يعطي حوالي 30 % من السعرات الحرارية .

الحبوب الكاملة :

ذكر الباحثون في جامعة بنسلفانيا ، بأن المتطوعين علي برنامج إنقاص الوزن لمدة 3 أشهر ، و كانت التعليمات بتناول الحبوب الكاملة . و أظهرت النتائج أن الحبوب الكاملة تقلل دهون البطن بشكل ملحوظ و ذلك لأنها غنية بالمغنسيوم و هو عنصر رئيسي في تنظيم التمثيل الغذائي للدهون .



الفلفل الأحمر :

في دراسة أجريت مؤخراً في مجلة التغذية ، طلب الباحثون الهولنديون من حوالي 374 رجل حول الأطعمة التي يتناولوها باإستمرار و جدوا أن الوجبات الغذائية التي تحتوي علي البيتا كاروتين و الليكوتين هي كل من الجزر البرتقالي ، و الفلفل الأحمر و الطماطم ) و هذه العناصر مضادات أكسدة قوية و تساعد في حرق دهون البطن. و يذكر الباحثين أنها تساعد في التخلص من المركبات الضارة التي تعزز من تخزين الدهون .