رجيم الفجل السريع لانقاص الوزن 9 كيلو في اسبوع

رجيم الفجل السريع لانقاص الوزن 9 كيلو في اسبوع

الفجل الاصلي وعلى الاغلب الصين ، وفي اليابان ، وكل آسيا المعتدلة واوروبا خصوصاً بريطانيا .في ايام الفراعنة كان يُزرع الفجل بوفرة في معظم بلاد العالم .لم يبلغ الفجل اوروبا او بريطانيا قبل عام 1548م ، واول ذكر للفجل كان في كتابات جيرارد سنة 1597م حيث ذكر في كتاباته اربعة انواع للفجل .يفضل عند استعمال الفجل تنظيفه وليس تقشيره ، وخلال الصيف والجفاف قبل اقتلاعه يجب ترطيب التربة لتسهيل اقتلاعه دون أذية الجذر .

يعتبر ريجيم الفجل من أحد أنظمة الريجيم والدايت المتبعة لإنقاص الوزن، حيث يساعد رجيم الفجل على خسارة 9 كيلو من الوزن الزائد في الجسم خلال أسبوع، كما أن للفجل العديد من الفوائد الغذائية.

فوائد الفجل لإنقاص الوزن الزائد:

فوائد الفجل الطبيه , الفجل الأبيض يذيب الدهون ويخلصك من سمنة الأرداف

يعتبر (كريس سميث )مستشار التغذية من أكبر أنصار الدعوة للتغذية النباتية كأسلوب غذائى للاستمتاع بالرشاقة والحيوية.

وقد قام بعمل دراسات على معظم الأغذية النباتية لمعرفة تأثيرها وأثرها على أنسجة الجسم وتوصل إلى عدة حقائق مذهلة

جعلت الفجل الأبيض يأتى فى مقدمة الأغذية التى يوصى بها فى برامج إنقاص الوزن الزائد.

يعتبر الفجل من أهم الخضروات الموصى بها عند إتباع أي رجيم، حيث يساعد الفجل على:

– إنقاص الوزن الزائد.

– إذابة الدهون الزائدة في الجسم والتخلص منها.

– تخسيس منطقة الأرداف.

– تسهيل عمليات حرق السعرات الحرارية والدهون الزائدة وخاصة الدهون في منطقة (الأرداف).

جدول ريجيم الفجل لإنقاص الوزن:

يجب إتباع رجيم الفجل التالي لمدة أسبوع لإنقاص الوزن بفاعلية:

– وجبة الإفطار : برتقالة + شريحة جبن + كاسة ميرامية

– وجبة الغذاء: 6 حبات فجل + صدر دجاج مسلوقالجلد + نصف برتقالة

– وجبة العشاء: 6 حبات فجل + برتقالة + سلطة مكونة من خيار وثمرة طماطم وخس.

نصائح عند إتباع ريجيم الفجل لإنقاص الوزن:

تمارين رياضية من 3- -6- دقيقة يوميا.

– تجنبي استخدام الملح والبهارات على الطعام، يمكنك استبدالهم بالليمون مع السلطة والبصل مع الدجاج.

– إذا شعرتى بالجوع بين الوجبات، تناولي فجل

ملاحظة هامة: قبل البدء في إتباع أي ريجيم أو دايت استشيري الطبيب المتخصص،

للتأكد من مدى مناسبة هذا النظام لطبيعية جسمك،

فإتباع رجيم غير ملائم لطبيعة جسمك سوف يعود عليكى حتما بالسلب.