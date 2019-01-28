شكرا لقرائتكم خبر عن «الغامدي»: علامة واضحة تكشف الإصابة بالسكري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الدكتور صالح سالم الغامدي، استشاري القلب، عن علامة واضحة تظهر لدي الكثير، تشير إلى مقاومة الجسم للأنسولين ومن ثم زيادة احتمالية الإصابة بمرض السكري. وقال الغامدي عبر”تويتر”: “الشواك الأسود Acanthosis Nigricans من علامات مقاومة الإنسولين وبالتالي ارتفاع نسبة الإصابة بالسكري.. نلاحظها بشكل كبير في وجود السمنة”.

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