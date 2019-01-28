شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار السمسم منها الحساسية وأعراض النقرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمسم من أفضل أنواع البذور التى يمكن أن تتناولها، حيث إن لها فوائد صحية عديدة، ويحتوى السمسم على بعض المركبات الفريدة التى تؤثر بشكل إيجابى على الصحة، من فوائد السمسم أنه يسهل عملية الهضم، ويحسن صحة الجلد والشعر، ويقلل من ارتفاع ضغط الدم، ويقلل من الالتهابات، ويمنع أمراض السرطان والعظام، ويسيطر على مرض السكر، ويحسن صحة الفم، ويحسن التمثيل الغذائى، ولكن بالرغم من هذه الفوائد إلا أن له آثاراً جانبية نتعرف فى هذا التقرير على أضرار السمسم، بحسب موقع style craze.



أضرار السمسم

يمكن أن تسبب بذور السمسم أيضا الحساسية المفرطة Anaphylaxis والتى يمكن أن تظهر فى أشكال مختلفة.

والحساسية المفرطة من السمسم هى رد فعل يحدث عندما يقوم الجهاز المناعى بإطلاق مستويات عالية من بعض المواد الكيميائية القوية، هذه المواد الكيميائية تحفز ما يسمى صدمة الحساسية، وهذه الصدمة يمكن أن تقلل من ضغط الدم بشكل كبير وحتى تقيد مجرى الهواء الخاص بك، مما يعيق عملية التنفس.

ووفقا للأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، يمكن أن تسبب حساسية السمسم أعراضا خطيرة، لذا يجب التدخل الطبى الفورى.



أضرار السمسم منها الحساسية المفرطة

يمكن أن تظهر حساسية السمسم فى عدد من الأعراض، وتشمل:

- صعوبة فى التنفس.

- السعال.

- الغثيان.

- ألم فى البطن.

- القىء.

- القشعريرة.

- حكة الفم.

- احمرار فى الوجه.



السمسم

تجنب السمسم هو الطريقة الوحيدة لمنع الحساسية، وهذا يعنى أنك بحاجة إلى تجنب جميع الأطعمة المصنوعة من زيت السمسم أو بذور السمسم، وتشمل هذه ما يلى:

- الأطعمة المخبوزة مثل البسكويت والكعك والخبز والكعك وبعض منتجات الخبز تحتوي أيضا على السمسم.

- الوجبات الخفيفة مثل الجرانولا، والبسكويت.

- الطحينة.

- تحقق من ملصقات الطعام.



ابتعد عن الأطعمة التى تحتوى على السمسم

يجب على مرضى النقرس ومرض ويلسون (وهو مرض يؤدى إلى تراكم النحاس فى الجسم) تجنب بذور السمسم.

- تحتوى بذور السمسم على أكسالات، مما قد يؤدى إلى تفاقم أعراض النقرس، كما أن البذور غنية بالنحاس، ولهذا السبب يجب على أى شخص يعانى من مرض ويلسون الامتناع عن تناول السمسم.



السمسم

بعض الأبحاث تشير إلى أن بذور السمسم يمكن أن تخفض مستويات السكر فى الدم، لذا قد لا يكون هذا خبراً جيداً للأشخاص الذين يتناولون أدوية السكر في الدم، لأن البذور قد تقلل نسبة السكر فى الدم إلى حد كبير.

يجب على النساء الحوامل والمرضعات الابتعاد عن السمسم أيضاً، حيث لا توجد معلومات كافية إذا كانت آمنة خلال هذه الفترة أم لا لذا يفضل تجنبها.