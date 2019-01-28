طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج مع جبن البارميزان للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : ربع كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع شرائح رفيعة)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق صغيرة

- السبانخ : كوبان (مفروم)

- صلصة مارينارا الجاهزة : ثلث كوب

- جبن البارميزان : ملعقتان كبيرتان (مبشور)

- جبن موزاريلا : ربع كوب (مبشور)

- الخبز : 2 رغيف (خبز ساندويش أسمر / النوع المفضل لديك)

طريقة التحضير

1. اخلطي الطحين مع الملح والفلفل في وعاء ثم اغمسي الدجاج بخليط الطحين من الجهتين وضعيه جانبا. 2. سخني ملعقة من الزيت في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وأضيفي السبانخ وقلبي لمدة 2 دقيقتين ثم انقلي السبانخ لطبق واتركيه جانبا. 3. أضيفي الملعقتين المتبقيتن من الزيت للمقلاة ثم ضعي قطع الدجاج المتبلة بالطحين واقليها من الجهتين حتى تصبح ذهبية وناضجة. 4. خففي النار عن المقلاة وأضيفي السبانخ المقلى سابقاً على كل قطعة دجاج. 5. وزعي صلصة المارينارا وجبن البارميزان وجبن الموزاريلا وغطي المقلاة واتركيها مدة 4 دقائق حتى يذوب الجبن وتمتزج النكهات. 6. وزعي شرائح الدجاج على الخبز وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير سمك فيليه مشوي مع الروزماري لرجيم صحي طريقة إعداد وتحضير شوربة السمك والبطاطس

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