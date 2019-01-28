طريقة إعداد وتحضير ساندويشات الدجاج بالتوست

المقادير

- جبن كريمي : علبة

- صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه / مقطع أنصاف / مشوي ومقطع)

- جبن الشيدر : 2 كوب (مبشور)

- جبن موزاريلا : 8 شرائح

- خبز التوست : 8 شرائح طريقة التحضير

1. افرمي الدجاج المشوي واخلطيه مع الجبن الكريمي. 2. أضيفي كوب من جبن الشيدر المبشور واخلطي. 3. وزعي حشوة الدجاج بالجبن على خبز التوست ثم انثري باقي كمية جبن الشيدر المبشور وشرائح الموزاريلا. 4. ضعي الساندويشات بالتوستر حتى تتحمر وتذوب الجبن وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير سمك فيليه مشوي مع الروزماري لرجيم صحي طريقة إعداد وتحضير شوربة السمك والبطاطس

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