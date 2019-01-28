شكرا لقرائتكم خبر عن السن بيفرق مع الرجالة.. التقدم فى العمر من أسباب تأخر القذف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخر القذف أو ضعف القذف مشكلة يعاني منها بعض الرجال، وهي تعني أن الوصول للذروة أو النشوة الجنسية تكون متأخرة لدى البعض، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلي عدم القدرة علي القذف مطلقًا، وهناك العديد من الأسباب والأعراض التي سيوضحها التقرير المنشور عبر موقع "medicalnewstoday".

أوضح التقرير، أنه يمكن أن يكون تأخر القذف مشكلة عابرة يمر بها الرجل ولكن هي مشكلة قد تستمر مدي الحياة لدي البعض، حال الاهتمام بها والوصول لعلاجها، ولذا عليك التعرف على الأسباب المؤدية لذلك.

وأشار التقرير، إلى أن الشعور بالاكتئاب والحالة النفسية السيئة من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بتأخر القذف وقد يصل الأمر لعدم القدرة على الإنتصاب، كما أن التقدم في العمر من أهم الأسباب المؤدية لذلك، وأيضًا الرجال الذين يتعاطون المخدرات والذين يعانون من عيوب خلقية في الجهاز التناسلي، أو عدوي في المسالك البولية، ومرض السكر، ونقص هرمون الغدة الدرقية، نقص التيستوستيرون، ولذا يجب البحث أولاً عن السبب للوصول للحل.

وقدم التقرير، الحل الأمثل وهو التعرف أولاً على سبب الإصابة بتأخر القذف، ثم الذهاب للطبيب، فيكون العلاج بشكل عام عن طريق تناول بعض الأدوية التي تعمل على جعل القذف بشكله الطبيعي.