سيدات تحرضن على ممارسة الرذيلة في الهرم

ألقى ضباط مكافحة جرائم الآداب بالجيزة القبض على قوادة وفتاتين لاتهامهما بممارسة أعمال منافية للاداب بالهرم، وتم إحالتهن إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مكافحة جرائم الآداب بالجيزة إلى تورط سيدة فى تحريض الفتيات على ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، وأنها تتخذ من كافيه بمنطقة الهرم مكانا للقاء الفتيات.

وبإعداد كمين للمتهمة تم ضبطها، وضبط بصحبتها فتاتين أثناء اتفاقها معهما على ممارسة الرذيلة مقابل حصولهما على مبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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