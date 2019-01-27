شكرا لقرائتكم خبر عن مدلع وعصبى وشايف نفسه.. اعرفي بـ16 علامة إنه شخصية نرجسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يطلق البعض عليك أحكامًا ناتجة عن بعض أفعالك، فالشخص الذى يحب نفسه كثيرًا قد يوصمه البعض بإنه شخص نرجسي أناني، ولكن ما لا يعلمه البعض ووفقًا لتقرير نشر بموقع menshealth فالنرجسية والأنانية لها الكثير من الجوانب الأخري التى يجب أن تتوفر بشخص ما حتى نطلق عليه هذا الحكم المطلق.



اناني

تعتبر مثل هذه الشخصيات مزعجة لمن حولها، لا يكفي أن تكون محبة لنفسها فقط، بل إن هناك الكثير من الأعراض والعلامات الأخرى التى تظهر على الشخصية تجعلها بالفعل تعاني خللاً أو اضطرابًا نرجسيًا، ومن بين هذه العلامات:



اناني

يجبر من حوله على الرضوخ لرغباته ومتطلباته وإلا يصبح غير راضٍ.

لا مشاعر لديه لا يمكنه أن يقدم مشاعر مدعمة ومساندة لغيره أبدًا.

ضعف ثقته بنفسه تجعله يتعالي أكثر وأكثر على من حوله لاكتساب الثقة.

لا يقبل بالقليل، ولا يشعر بالرضا يحب المثاليات ولا يطبقها.

يحب أن يقتني الأفضل فى كل شىء ولا يرضي بالنقصان.

مدلل لا ليمكنه مواجهة الحياة وصعوباتها بذكاء.

يطلب الاهتمام دومًا لا يرضيه الاهتمام العادي مهما كان جيدًا.

يستخدم أسلوب التقليل ممن حوله على الدوام ليكتسب ثقته بنفسه.

إنسان غير معطي، غير معطاء أبدًا يحب أن يعتمد علي كل من حوله لإسعاده.

يري في نفسه نبوغ وعظمة غير موجودة ويتحدث عنها علي الدوام.

لا يهتم بشخص غير نفسه، فهو الأول والأهم عند نفسه ويطلب نفس الشىء من الآخرين.

اعتداده بنفسه عالي جدًا ولكنه يخفي انعدام شديد للثقه بالنفس واهتزاز ملحوظ.

محبط ويعاني حزنًا على الدوام، ويشعر بعدم التقدير ممن حوله دائمًا.

يعاني من نوبات عصبية وغضب واكتئاب شديدة إذا لم يشعر باهتمام الآخرين.

حساسين للغاية تجاه الكلمة والنظرة ويعانون من الغضب من أقل الأفعال.

مشاعرهم مضطربة وانفعالاتهم في غير محلها.