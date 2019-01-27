شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصاب بالمرض عندما تتغير فصول السنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تغير فصول السنة من الصيف للشتاء أو الخريف أو الربيع تتغير درجات الحرارة وتغير أيضًا خزانة ملابسك لتناسب الطقس، ولكن هل سألت نفسك لماذا يجب أن تصاب بالأمراض مع تغير الفصول، هذا ما ستعرفه فى السطور التالية.

ذكر موقع "curiosity" أن هناك عددًا من الفيروسات التى تنشط بشكل زائد مع فصول السنة المختلفة، ففى الشتاء ومع الطقس البارد تنشط عدد من الفيروسات منها: فيروسات الأنف والفيروسات التاجية، التى تتكاثر في الطقس البارد وتسبب نزلات البرد الذي يحدث خلال تغير فصول السنة.



الشتاء والبرد

في الشتاء تصاب غالبًا بالإنفلونزا، والطريقة التي يتم بها بناء فيروس الإنفلونزا يساعده على التكاثر وينتشر بشكل أكثر فعالية عندما يكون الهواء باردًا وجافًا.

في عام 2008 ، نشر الباحثون دراسة في Nature Chemical Biology وجدت إنه عندما تتغير درجات الحرارة وترتفع يحافظ الفيروس على طبقة خارجية تشبه الهلام ما يساعده على الانتقال من شخص إلى آخر.

وبالرغم من كثرة الإصابات بالأنفلونزا والبرد إلا أنك بمجرد أن تصاب بسلالة معينة مرة واحدة، فأنت محصن بشكل عام منها لبقية الموسم.



تغير الفصول

أمراض تحدث عند تغير الفصول من الربيع للصيف

تغير الفصول من الربيع للصيف يحدث أمراض لها علاقة بالحساسية والجهاز التنفسى، بسبب حبوب اللقاح التى تملأ الهواء أو الغبار ويحدث انسداد الأنف ومشاكل الجهاز التنفسى والرئة وتهيج الممرات الأنفية لتصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.