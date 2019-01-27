السعرات الحرارية في خبز التورتيلا

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خبز التورتيلا عبارة عن خبز رقيق من حيث السمك ويعود أصله إلى المكسيك وقد أنتقل بعد ذلك إلى الشعب الأمريكي ليصبح اليوم هو أكثر أنواع الخبز انتشارا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم حشو ذلك الخبز بالكثير من الحشوات المختلفة والتي من بينها الدجاج أو اللحم، وقد أنتقل بعدها ذلك الخبز إلى العالم العربي من خلال سلال المطاعم الأمريكية التي غزت الكثير من تلك البلاد ليصبح اليوم من أكثر أنواع الخبز شهرة داخل الوطن العربي على وجه التحديد.

عدد السعر الحرارية بخبز التورتيلا

يعد خبز التورتيلا من أنواع الخبز الخفيف والذي لا يحتوي على المزيد من السعرات الحرارية التي توجد في أنواع الخبز الأخرى، حيث يبلغ مقدار السعرات الحرارية التي توجد في واحدة من خبز التورتيلا والتي تزن 42 جرام فقط ما يقرب من 192 سعر حراري، كما أنه يحتوي على نسبة من الدهون والتي تصل إلى 3 جرام دهون ونسبة من الكربوهيدرات 21 جرام، وجرام من السكر وعدد 2 جرام من الألياف الغذائية الأخري.

ويعد اليوم من أكثر أنواع الخبز التي يفضلها محبى الوجبات الحريفة والتي من أشهرها الوجبات المكسيكية والتي من بينها التاكو وهو أشهر الوجبات الحارة المكسيكية التي تقدمها الكثير من المطاعم اليوم.

طريقة تحضير خبز التورتيلا في المنزل

من السهل تحضير خبز التورتيلا في المنزل من خلال المقادير والمكونات التالية وهي من الأشياء المتوفرة للجميع في المنازل.

مقادير خبز التورتيلا

1- عدد ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض وأن يتم نخله قبل استخدامه.

2- كوب واحد من الماء.

3- ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

4- عدد ثلاثة أكواب من الزيت النباتي.

5- ملعقة ملح صغيرة الحجم.

طريقة التحضير

1- في وعاء مناسب لخلط المكونات يتم وضع الدقيق المنخول والزيت والملح ومن خلال الملعقة الخشبية يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض للتأكد من أن زيت تخلل المحتوى كله.

2- يتم وضع الماء ولكن بالتدريج مع الاستمرار في خلط المكونات من خلال الملعقة حتى يكون لديكم عجينة لينة سهلة التشكيل.

3- يتم ترك العجينة لفترة ربع ساعة وحتى ترتاح تماما ومن ثم تشكيل العجين كلها على شكل 16 قطعة مدورة.

4- يتم فرد كل كرة على حدى من خلال الشوبك على سطح مستوى به كمية من الدقيق حتى لا تلتصق العجينة في السطح، لابد خلال عملية الفرد من الحصول على سمك رفيع.

5- يتم تجهيز مقلاة دائرية بنفس حجم الخبز ومن ثم وضعها على النار لفترة حتى تسخن تماما ومن ثم يتم خبز أقراص الخبز عليها حتى تحمر ومن ثم وضعها على الجهة الاخرى، حتى تحمر ومن ثم نضع القرص الأخر حتى ننتهي من العجين كله.

6- بعد خروج الكمية من الأفضل أن يتم لفها بقطعة كبيرة من القماش المصنوع من القطن حتى تحافظ على طراوتها ولا تجف سريعا.

خطوات تحضير خبز التورتيلا بدقيق الذرة

ومن الممكن تحضير خبز التورتيلا من خلال دقيق الذرة وفقا للخطوات والطريقة التالية.

مقادير خبز التورتيلا

1- عدد 2 كوب من دقيق الذرة.

2- كوب ونصف الكوب من الماء.

3- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

طريقة التحضير

1- في وعاء مناسب يتم خلط كل من الدقيق والملح مع بعضهم البعض حتى يصل الملح إلى الدقيق بالكامل.

2- يتم إضافة كمية الماء إلى الدقيق بشكل تدريجي مع البدء في عجن المكونات ويتم العجن بشكل جيد حتى الحصول على العجين المتماسك والسهل وفي التشكيل في نفس الوقت.

3- نترك العجين ليرتاح لمدة 10 دقائق أو قد يزيد إلى ربع ساعة حتى يسهل عليك عملية التشكيل.

4- يتم تقطيع العجين إلى أحجام متوسطة بحجم البيضة على سبيل المثال.

5- يتم فرد العجين حتى تصبح رقيقة ومتساوية في السمك.

6- يتم تسخين مقلاة جيدا على النار ومن ثم وضع العجين يخبز عليها حتى يحمر من الجانبين.

7- يتم حشو الخبز بأي حشوة مفضلة من اللحوم أو الدجاج وتحميرة في طاسة بها القليل من الزيت ويقدم.

التورتيلا بحشو الدجاج

من الممكن تقديم خبز التورتيلا مع حشوة الدجاج والتي من السهل صنعها في المنزل وفقا للمقادير التالية.

مكونات حشو الدجاج

1- قطعتين من صدر الدجاج خالي من العظام.

2- ثمرة من الفلفل الأخضر مقطعة إلى مكعبات.

3- بصلة مفرومة خشن.

4- نصف كوب من الفطر.

5- عدد 2 ملعقة طعام من الزيت.

6- ملح وفلفل أسود على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

1- يتم وضع كمية من الزيت في مقلاة على النار ومن ثم وضع البصل حتى يتغير اللون ووضع قطع الدجاج من بعدها.

2- يتم وضع الفلفل ومن الممكن وضع مكعبات من الطماطم معها والملح والفلفل حتى تنضج جميع المكونات.

3- جلب قرص من خبر التورتيلا ويتم وضع كمية من المايونيز وكمية من الكاتشب على حسب الرغبة بها ومن ثم وضع كمية من الحشو.

4- تجهيز مقلاة بها كمية قليلة من الزيت على النار ومن ثم تحمير التورتيلا من جميع الاتجاهات وتقدم ساخنة.