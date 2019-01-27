84 ألف متخصص من 66 دولة يشاركون في معرض ومؤتمر "آراب هيلث 2019" بدبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة العربي "آراب هيلث 2019"، الإثنين، في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.

ويشارك في المعرض الذي يستمر لمدة 4 أيام، متخصصون بقطاع الرعاية الصحية والجهات والمؤسسات المعنية من أكثر من 160 دولة.

ويُعد الحدث أكبر تجمع للشركات والتقنيات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، ويشارك فيه 84 ألفاً و500 متخصص ومهني في مجال الرعاية الصحية و4150 شركة عارضة من 66 دولة.

وقال روس ويليامز، مدير المعرض، إنه على مدار 44 عاماً جلب "آراب هيلث" أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية كأجهزة التصوير المتطورة والمواد الطبية المستهلكة الأقل تكلفة وأحدث التقنيات المستخدمة في الجراحة والأطراف الصناعية.

وأضاف أن هذا الحدث يعد جزءاً أساسياً من أجندة المعارض السنوية للرعاية الصحية في المنطقة، ويُعد فرصة مميزة للمشترين لاستباق احتياجات منتجات العام المقبل وضمان أفضل الصفقات.

وأشار ويليامز إلى أن المعرض يضم أكثر من 39 جناحاً وطنياً، حيث يوفر منصة مهمة لأوساط الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لتوسيع شبكة العلاقات مع الأطراف المعنية على الصعيد الدولي.

ولأول مرة ستتم -خلال هذا الحدث- استضافة كل من مؤتمر طب النساء والتوليد، ومؤتمر طب الأشعة الشامل في فندق "كونراد دبي"، بمشاركة مجموعة متنوعة من الشركات المتخصصة في مجال الأشعة والنساء والتوليد التي ستعرض أحدث التقنيات على هامش المؤتمرين.

وكانت دورة العام الماضي من "آراب هيلث 2018 " حققت صفقات تجاوزت 778 مليون دولار أمريكي.