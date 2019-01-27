شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. 12 حقيقة قد لا تعرفها عن جسم الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى جسم الإنسان على الأسرار التى لا حصر لها والتى تتضح فيها عظمة الخالق سبحانه وتعالى، من خلال "اعرف جسمك" نتعرف على عدد من المعلومات والحقائق الممتعة عن جسم الإنسان، بحسب ما ذكر موقع " Live science".



اعضاء جسم الانسان

حقائق لا تعرفها عن جسم الإنسان

1- يحتوي جسم الإنسان على ما يقرب من 100 تريليون خلية.

2- تعيش البكتيريا فى جسم الإنسان بعدد هائل لا يقل عن 10 أضعاف عدد الخلايا فى الجسم.

3- يتنفس الشخص البالغ أكثر من 20 ألف نفس في اليوم.

4- تقوم الكليتان يوميًا بتصفية حوالي 200 لتر من الدم الذى يصل إليها، وينقيه من الشوائب والسموم.

5- يحتوي الدماغ البشري على حوالي 100 مليار خلية عصبية.

6- يفرز الإنسان البالغ حوالي 1.42 لتر من البول كل يوم.

7- 25% من عظام الإنسان توجد فى القدمين.

8- الأذن والفم العضوان الوحيدان فى جسم الإنسان اللذان لا يتوقفان عن النمو.

9- العضلة الألوية الكبرى هى أكبر عضلة فى جسم الإنسان وتغطى جزءا كبيرا من مؤخرة الإنسان.

10- أكبر وأقوى عظمة فى جسم الإنسان هى عظمة الفخذ.

11- يستخدم الإنسان حوالى 200 عضلة ليخطو خطوة واحدة عند المشى.

12- تشكل المياه أكثر من 50% من وزن جسم الشخص البالغ.