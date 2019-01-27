شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك قلق.. النوم على الأرجوحة يساعد على النعاس ويعزز الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاهتزاز لا يساعد فقط الأطفال الرضع على النوم، لكن كشفت دراسة علمية حديثة أظهرت أن الأرجوحة لها نفس التأثير على الكبار وتساعد على تعزيز الذاكرة.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء أن الأشخاص الذين يهزّون بلطف من جانب إلى آخر في وقت النوم يغفون بشكل أسرع ويحصلون على نوم عميق أكثر راحة، وتكون ذاكرتهم أفضل في اليوم التالي.

ولتأكيد نتائج الدراسة، طلب باحثون بقيادة جامعة جنيف من 18 شخصًا قضاء ليلة في كل من سرير عادي وآخر يهتز من جانب إلى آخر.

ووجد الباحثون أن الناس الذين ينامون في سرير متحرك، كانوا ينعسون بشكل كامل بمعدل ست دقائق أسرع وكانوا أقل عرضة للاستيقاظ في الليل، مع وجود عدد أقل من نوبات القلق.

ووجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص الذين تعرضوا للاهتزاز أثناء النوم قد يكونون أفضل في العمل أو المدرسة في اليوم التالي، حيث يلعب النوم دورًا حيويًا في الاحتفاظ بالمعلومات.

وعندما طلب منهم حفظ 46 زوجًا من الكلمات، تذكروا ثلاث كلمات إضافية في المتوسط.

ويعتقد الخبراء أن حركة التعرض للهزة تتزامن مع موجات الدماغ التي تتحكم في النوم. ربما نكون قد تطورنا لننام بشكل أفضل بهذه الطريقة لأننا عندما كنا صغارًا، تعرضنا للاهتزاز في الرحم ذهابًا وإيابًا.