انت الان تتابع موضوع هل الدموع تضعف البصر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الدموع والبكاء هي وسائل للتعبير عن المشاعر فهناك أشخاص يلجأون للبكاء للتعبير عن حزنهم أو حتى عند الشعور بالفرح الشديد، وعند الشعور بالألم، والنساء أكثر بكاءا من الرجال، حيث أن النساء معروف عنهم أنهم عاطفيين ومشاعرهم رقيقة، ويتأثرون بسرعة، وبالتالي هم الأكثر بكاء ودموع، ولكن الخوف من كثرة البكاء، فهل تؤدي الدموع لمشاكل في البصر؟

هل الدموع تضعف البصر

الدموع في حد ذاتها لا تضعف البصر، ولكن ما يتسبب في ضعف البصر هو جفاف العيون، فلو البكاء بدموع بكثرة لدرجة الوصول لجفاف العين، فهنا تكون مشكلة، حيث أن جفاف العيون له الكثير من المضاعفات الخطيرة.

وقد أجريت عدة أبحاث على هذا الأمر ولدراسة أضرار البكاء، ومنها البحث الذي قام به الدكتور عبد الباسط محمد والذي إكتشف أن البكاء بسبب الحزن من الممكن أن ينتج عنه ضعف البصر ومن ثم فقد البصر، حيث وجد أن الحزن المصاحب للبكاء قد يتسبب في إصابة الشخص بالمياه البيضاء والتي بدورها تتسبب في ضعف البصر بالتدريج وقد يصل الأمر لحد فقد البصر.

وللتأكيد على هذه الأبحاث، فقد أشار في بحثه للأية الكريمة في سورة يوسف في قوله تعالى ” وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وإبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ” صدق الله العظيم.

أضرار كثرة البكاء

البكاء عموما وبمعدل طبيعي لا يسبب مشاكل، أما كثرة البكاء ينتج عنها الكثير من المشاكل وخاصة لو كان البكاء قبل النوم، ومن هذه الأضرار ما يلي:

– يشعر الشخص بصداع قوي جدا وبعدم القدرة على التركيز.

– يفقد الشخص قدرته على النوم فيسبب له البكاء أرق وشعور بعدم الراحة وعدم القدرة على الهدوء وبالتالي لن ينام جيدا، كما يتسبب له بتوتر وحزن شديد وقد يصل الأمر لحد الشعور بالإكتئاب.

– يتسبب البكاء الشديد بزيادة في معدل ضربات القلب عن المعدل الطبيعي.

– التوتر والعصبية الناتجة عن البكاء تتسبب في زيادة إحتمالات إصابة الشخص بالقولون العصبي، حيث أن التوتر والقلق والحزن من أهم أسباب الإصابة بالقولون العصبي.

– يزيد من خطر الإصابة بمرض من الأمراض المزمنة، مثل إرتفاع ضغط الدم أو الإصابة بالسكري من الدرجة الثانية.

– يتسبب البكاء الشديد بحدوث إضطرابات في الهضم ومشاكل للمعدة.

فوائد الدموع

بالرغم من أن للدموع الكثيرة العديد من الأضرار ولكن مع ذلك لها عدد من الفوائد الطبيعية، وهذا ما أثبتته الأبحاث التي أجريت في كلية الطب في جامعة هارفرد والتي وضحت ما يلي:

– الدموع لها دور كبير في تخليص الجسم من السموم، كما أنها تساعد في تهدئة الشخص الذي يبكي ويشعر بالحزن وتقلل من شعوره بالألم.

– نتيجة للتعرض لضغوطات نفسية وعصبية والتواجد في جو متوتر تتكون مواد كيميائية ضارة في الجسم، وعند البكاء بدموع يتخلص الجسم من هذه المواد الكيميائية الضارة.

– الشخص الذي يبكي بدموع هو شخص سليم ومعافى بدنيا وعقليا.

– البكاء بدموع نتيجة للشعور بالحزن يختلف عن سيلان دموع من العين نتيجة لمشاكل في العين أو الإصابة بعدوى في العين، فدموع الحزن أو العاطفة عموما ينتج معها مادة تعتبر مسكن طبيعي وهي مادة البيتا إندورفين، والتي تساعد في تسكين الألم بفاعلية، ولهذا عند البكاء يشعر الشخص بالراحة ويشعر بتحسن في حالته، نتيجة لتأثير هذه المادة المسكنة.

لماذا المرأة أكثر بكاء من الرجل

هرمون البرولاكتين من المكونات الأساسية التي تدخل في تركيب الدمع، وبما أن هذا الهرمون نسبته في المرأة أعلى كثيرا من الرجل، وبالتالي فالنساء هن الأكثر بكاء من الرجال، حيث أن هرمون البرولاكتين أيضا هو المسؤل عن إفراز الحليب، وهذا سبب تواجده بكثرة في النساء أكثر من الرجال.

المرأة هي الأكثر إنفعال والأكثر تأثر والأقل في تحمل الألم، كما أن المرأة في الغالب تبكي بسبب تأثرها العاطفي وبسبب الشعور بالألم الجسدي أو بسبب التعرض لضغوطات نفسية وبسبب الحزن الشديد، وأحيانا البكاء يكون بسبب التأثر نتيجة للفرح الشديد، والمؤمن يبكي وهو خاشع لله، فأسباب البكاء كثيرة، ولكن الأكثر ضررا هو كثرة البكاء نتيجة للشعور بالحزن.

عادات خاطئة تتسبب في ضعف البصر

هناك بعض العادات التي نقوم بها يوميا ولكن نتيجة لها قد يتأثر النظر وقد ينتج عن هذا ضعف البصر، ومنها:

– عدم أخذ قسط وافي من النوم يتسبب في ظهور هالات سوداء حول العين، كما يتسبب في تورم العين، ولهذا لابد من الحرص على أخذ قسط وافي من النوم.

– التركيز أثناء القراءة أو مشاهدة التلفاز ينتج عنها قلة في الرمش، فيركز الشخص نظره على شئ ما دون أن يرمش، وهذا الأمر يتسبب في جفاف العين، وممكن علاج الأمر عن طريق إستخدام قطرات مرطبة للعين.

– التعرض للشمس لفترات طويلة دون إرتداء نظارات واقية من الشمس، حيث أن الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في أشعة الشمس تسبب العديد من المشاكل للعين.